Собянин сообщил об усилении антиковидных мер в Москве

16:51 18.01.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении антиковидных мер, а именно - о продлении ряда ограничений.

Так, продлевается режим самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

"Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан", — цитирует столичного градоначальника РИА Новости.

Работодатели должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Это правило также будет действовать до 1 апреля.

По мнению Собянина, эта мера позволяет снизить плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях.

Он отметил, что в поликлиниках увеличили число дежурных врачей, они работают без выходных. Тем, у кого появились симптомы COVID-19 и нужна медицинская помощь, рекомендуется прийти в поликлинику без записи, их примут в тот же день.