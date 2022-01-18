Собянин сообщил об усилении антиковидных мер в Москве

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении антиковидных мер, а именно - о продлении ряда ограничений. 

Так, продлевается режим самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

"Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан", — цитирует столичного градоначальника РИА Новости.

Работодатели должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Это правило также будет действовать до 1 апреля.

По мнению Собянина, эта мера позволяет снизить плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. 

Он отметил, что в поликлиниках увеличили число дежурных врачей, они работают без выходных. Тем, у кого появились симптомы COVID-19 и нужна медицинская помощь, рекомендуется прийти в поликлинику без записи, их примут в тот же день.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 23:38
    Гость: ВЯЧЕСЛАВ

    Похоже мэр решил всех по домам запереть пока снег не растает, убирать то его кажется некому.

  2. 18.01.2022, 23:04
    Гость: Российский

    "Уменьшение числа пожилых людей с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года стало рекордным с 1998 года. Численность пенсионеров за этот период уменьшилась почти на 2 миллиона. Согласно данным статистики население России уменьшается на 5 с половиной тысяч пенсионеров ежедневно."
    Мне могут сказать: "ковид в действии". А я скажу: это эффект неуёмной истерии властей по поводу ковида, это эффект собянинского закрытия скверов и парков, запугивания людей самоизоляцией (читай - отсидкой по домам), это эффект невозможности ходить, дышать и вообще жить без идиотких масок-перчаток, придурошных Ку-кодов и беспробудной - с одной стороны жадностью, с другой беспомощностью и некомпетентностью властей.

  3. 18.01.2022, 21:17
    Гость: не расслабляемся, граждане и гражданки, впереди нас

    ждут испытания

    -Странам Европейского союза грозит одновременный всплеск заболеваемости коронавирусом и гриппом — так называемая твиндемия. Об этом предупредили в отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщает международное агентство новостей "Рейтер".

    Конечно же нам его привезут турЫсты, сидеть нам не пересидеть

    -Частые бустерные прививки от коронавируса могут негативно повлиять на иммунный ответ и утомить организмы людей. Об этом заявили в Европейском медицинском агентстве (EMA), сообщает "Блумберг".

    В частности, регулирующий орган Европейского союза предупреждает, что если делать бустерные дозы каждые четыре месяца, это в итоге ослабит иммунный ответ населения.

    КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ

  4. 18.01.2022, 21:03
    Гость: ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Эффективность четвертой дозы

    вакцин от компаний Pfizer и Moderna в отношении омикрон-штамма коронавируса ниже, чем против предыдущих штаммов, несмотря на то, что антител вырабатывается даже больше, чем после третьего укола. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, проведенного крупнейшим в Израиле медцентром "Шиба", которые были обнародованы в понедельник на пресс-конференции главой отделения инфекционных заболеваний этого медицинского учреждения Гили Регев-Йохай.

    "Вакцины, которые были очень эффективны против предыдущих штаммов, менее эффективны против омикрон-штамма. Мы видим увеличение количества антител, даже больше, чем после третьей дозы. Однако мы видим много инфицированных омикрон-штаммом, получивших четвертую дозу, правда, немного меньше, чем в контрольной группе, но заражений все равно много", - цитирует Регев-Йохай газета Times of Israel. "Суть в том, что против штаммов "альфа" и "дельта" вакцина была отличная, но для омикрон-штамма она недостаточно хороша", - добавила она.

    А НАШ Гинцбург БЕЗ ВСЯКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗНАЕТ что ЕГО СПУТНИК ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ВСЕХ штаммов, которые есть и которых нет.

    Вакцинация "Спутником" дает 75% защиты от "омикрона". Протективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" составляет 75%, считает руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Выступая на Международном конгрессе по репродуктивной медицине, он уточнил, что при последующей ревакцинации препаратом от коронавируса "Спутник лайт" защита повышается до 100%.

  5. 18.01.2022, 20:47
    Гость: Гы-гы- а тем временем

    Срок карантина для заболевших COVID-19 сокращен до семи дней

    НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

    А ПОЧЕМУ ТАК?

    «Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — сказала Голикова.

    ИНТЕРЕСНО ДЕВКИ ПЛЯШУТ!
    то есть до этого чело был заразен ДОЛГО,
    а ТЕПЕРЬ САМ ПО СЕБЕ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ЗАРАЗНЫМ через 7 дней?

    НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ..
    Но сдается мне что та КАВИДЛА не такая заразная как её малюют.

    -.-.-.-.
    оперштабе Москвы отметили рост заболеваемости коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что количество случаев госпитализации при этом практически не меняется.

    Так, за прошедшую неделю в столице вдвое увеличилось количество заболевших коронавирусом, однако число госпитализированных выросло лишь на восемь процентов: за последнюю неделю в Москве оказались в стационарах 5,5 тысячи человек, на предыдущей неделе их количество составило 5,1 тысячи. Каждый день в больницах оказывается порядка 750–800 человек, отметили в оперштабе.

    Соотношение числа заболевших и госпитализированных также снизилось: за последнюю неделю госпитализировано 12,5 процента от общего числа заболевших, а до этого показатель составлял 23 процента.

    Правительство

    Во вторник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сокращении карантина для заболевших COVID-19 до семи дней.
    ==

    Пациентам с симптомами коронавируса мэр посоветовал идти в поликлинику к дежурному врачу.
    Царьград

    А, то есть ЗАРАЖАТЬ ДРУГИХ

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