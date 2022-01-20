Более половины родителей школьников высказались против дистанта

17:46 20.01.2022

Сервис SuperJob провел опрос среди родителей московских школьников с целью выяснить, следует ли, по их мнению, вводить дистанционное обучение в школах, где учатся их дети.

В результате почти 6 из 10 родителей (58%) высказались против введения дистанционного обучения в школах. По их словам, «изоляция приведет к снижению качества обучения и снижению иммунитета».

При этом перевод учащихся на дистанционное обучение поддержало лишь 24% опрошенных.