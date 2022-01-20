Более половины родителей школьников высказались против дистанта
Сервис SuperJob провел опрос среди родителей московских школьников с целью выяснить, следует ли, по их мнению, вводить дистанционное обучение в школах, где учатся их дети.
В результате почти 6 из 10 родителей (58%) высказались против введения дистанционного обучения в школах. По их словам, «изоляция приведет к снижению качества обучения и снижению иммунитета».
При этом перевод учащихся на дистанционное обучение поддержало лишь 24% опрошенных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это кого то волнует во власти?
Если в старших классах "дистант" ещё можно обсуждать, то для начальной школы такой формат обучения неприемлем абсолютно... В начальной школе ребёнок должен научиться учиться, и вот это без непосредственного контакта с учителем, скорее всего, не произойдет. Впрочем, мы уже видим, как сильно` в науках "поколение ЕГЭотов"...
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой с либерал-фашистской силой темною с проклятою ардой. Засевшей вот уже как 30 лет,в Кремле.
Как это родители против дантистов ? А куда идти дантистам работать кого не берут в нормальные клиники работать ? Им надо на ком то учится, у детей сначала молочные зубы, на них можно.
Какая часть этих за или против действительно хотят видеть своих детей достаточно образованными?