На митинском рынке задержан торговец микрочипами для С-400
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против индивидуального предпринимателя, который ввез в Россию микросхемы для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 и продавал их на митинском радиорынке по цене 15 000 рублей за штуку.
По информации источников РБК, 58-летний Константин Козгунов вывез с Украины десять микросхем, относящихся к продукции военного назначения. Они применяются при создании ЗРК С-300 «Фаворит» и ЗРК С-400 «Триумф». При этом восемь из десяти микросхем были в рабочем состоянии.
При попытке продажи Козгунов был задержан сотрудниками ФСБ. Против бизнесмена возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК («Контрабанда»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не блошиный рынок :), хотя и это немного есть.. Царицынский больше блошиный, чем Митинский..
Этот рынок прежде всего электронный..
Часть продавцов очень даже продвинуты.. Более того, там есть "коллективный разум", по любому техническому устройству есть пара специалистов..
Вероятно, этот блок у них был похож...
Ладно, сейчас С500 актуальнее, или С350
Йоту
:)
Украинская ССР была частью СССР, не забыли?
Всё запчасти были везде...и это продолжалось и сейчас не совсем закончилось..А микросхемы, они мелкие.