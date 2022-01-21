Мишустин перевел правительство России на удаленку

Премьер Михаил Мишустин распорядился по возможности перевести работу правительства, федеральных ведомств и их территориальных подразделений на удаленный формат.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», - сообщила пресс-служба правительства.

Максимальный перевод на удаленку коснется также и сотрудников федеральных органов власти, аналитического центра при правительстве и других федеральных структур. Решение об этом также вступает в силу 21 января.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.01.2022, 22:57
    Гость: d

    кстати вы в курсе что более 180 атлетов мирового уровня УМЕРЛО После Генных Уколов? более 400 получили побочки вынудившие спортсменов завершить карьеры..
    падающие футболисты во время игр уже стали обычным фоном в спорте.
    странное дело, слишком мало политиков и психопатов из правительств падает и на тот свет отправилось - надо им срочно бустер внедрить..

  5. 21.01.2022, 21:19
    Гость: Гость

    Похоже решили свалить в "бункер" - так сказать от греха подальше. Что-то у них там пошло не то с этой самой модной процедурой - слишком резко и неожиданно они ослабили свою хватку. Я так понимаю, что дело пахнет керосином. В смысле слишком высока смертность и другие тяжелые последствия для привитых. Пока они это ещё скрывают от масс, но насколько я слышала, что показатель пострадавших от прививки уже около 40%. И это только за один год вакцинации. А дальше их количество будет вообще расти в арифметической прогрессии. В смысле получается, что действительно через два года после начала вакцинации все уколотые умрут или станут инвалидами. Так что вовремя они сваливают...

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