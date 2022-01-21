Мишустин перевел правительство России на удаленку

17:48 21.01.2022

Премьер Михаил Мишустин распорядился по возможности перевести работу правительства, федеральных ведомств и их территориальных подразделений на удаленный формат.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», - сообщила пресс-служба правительства.

Максимальный перевод на удаленку коснется также и сотрудников федеральных органов власти, аналитического центра при правительстве и других федеральных структур. Решение об этом также вступает в силу 21 января.