В России выявили максимум новых случаев ковида за всю пандемию

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Число зараженных коронавирусом за сутки достигло в России 49 513 человек, заявил оперштаб. Это максимум за все время пандемии.

Госпитализаций по всей России зафиксировано 9136 — это на 0,34% меньше по сравнению с днем накануне, 20 января. Смертей за сутки — 692.

В столице выявили 15 987 новых случаев (на 4430 больше, чем днем ранее, — это также максимум за все время пандемии). На втором и третьем местах Петербург и Подмосковье (5922 и 4424 соответственно). Госпитализированы в Москвы 1064 человека.

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу, если это не помешает производственному процессу. Пока рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализаций, отмечал он.

Предварительные данные исследования, проведенного учеными в Южной Африке, показывают, что «омикрон» может приблизить мир к окончанию пандемии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2022, 00:39
    Гость: Счетоводу

    В Москве половина автобуса и в метро с узким разрезом глаз. Их Собянин не считает, так как у них нет постоянной регистрации в Москве. Выходит не 13, а 26 миллионов в столице. Вероятно также и в Питере.

  2. 21.01.2022, 23:08
    Гость: В России выявили максимум новых случаев ковида

    60% не сработало... 80% тоже...
    "Пилите, Шура, пилите.... Они золотые"

  3. 21.01.2022, 20:34
    Гость: Российский

    Так говорили же, что омикрон заразнее, но переносится гораздо легче. Какие проблемы? Только вот колоть разную гадость не надо - обойдемся без этих осложнений.

  4. 21.01.2022, 20:30
    Гость: РоссийскийПрямо ставите в тупик:

    Как же так - ведь с США все так классно. Как же вы до этого допустили?

  5. 21.01.2022, 20:10
    Гость: "берем европейские страны

    с численностью населения более 5 млн.
    Берем Австрию - 9 036 039 человек.

    Средняя плотность населения Австрии составляет 90 человек на квадратный километр, что значительно выше, чем в других развитых европейских странах: Германии, Великобритании, Нидерландах. Однако при этом население Австрии расселено очень неравномерно: в восточных районах, которые примыкают к Вене, этот показатель составляет 150-200 человек, а в Альпах — лишь 15-20.

    Белоруссию-9 349 645 чел. (1 января 2021 г.)

    Средняя плотность населения Беларуси составляет 46 чел./км2, но она имеет существенные региональные отличия

    Израиль-9 291 000 чел. (2021 г.)
    Плотность населения в Израиле оценивается в 377 чел./км² (без учёта израильских поселений в Иудее и Самарии) — 391 чел./км²; плотность населения в 2000 году составляла 288 чел./км².

    Москва За десять лет численность населения Москвы выросла на 1,5 млн и приблизилась к 13 млн. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил мэр столицы Сергей Собянин.
    Плотность населения (на 1 января 2021 г.) – 4940,5 человек на 1 км.

    Москва - это полторы Австрии, Белоруссии или Израиля.

    Вполне естественно, что в густонаселенной Москве с битком набитым метро во время пик(я вчера оттуда, из метро)
    будет намного больше заболевших.

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