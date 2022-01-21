В России выявили максимум новых случаев ковида за всю пандемию
Число зараженных коронавирусом за сутки достигло в России 49 513 человек, заявил оперштаб. Это максимум за все время пандемии.
Госпитализаций по всей России зафиксировано 9136 — это на 0,34% меньше по сравнению с днем накануне, 20 января. Смертей за сутки — 692.
В столице выявили 15 987 новых случаев (на 4430 больше, чем днем ранее, — это также максимум за все время пандемии). На втором и третьем местах Петербург и Подмосковье (5922 и 4424 соответственно). Госпитализированы в Москвы 1064 человека.
На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу, если это не помешает производственному процессу. Пока рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализаций, отмечал он.
Предварительные данные исследования, проведенного учеными в Южной Африке, показывают, что «омикрон» может приблизить мир к окончанию пандемии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Москве половина автобуса и в метро с узким разрезом глаз. Их Собянин не считает, так как у них нет постоянной регистрации в Москве. Выходит не 13, а 26 миллионов в столице. Вероятно также и в Питере.
60% не сработало... 80% тоже...
"Пилите, Шура, пилите.... Они золотые"
Так говорили же, что омикрон заразнее, но переносится гораздо легче. Какие проблемы? Только вот колоть разную гадость не надо - обойдемся без этих осложнений.
Как же так - ведь с США все так классно. Как же вы до этого допустили?
с численностью населения более 5 млн.
Берем Австрию - 9 036 039 человек.
Средняя плотность населения Австрии составляет 90 человек на квадратный километр, что значительно выше, чем в других развитых европейских странах: Германии, Великобритании, Нидерландах. Однако при этом население Австрии расселено очень неравномерно: в восточных районах, которые примыкают к Вене, этот показатель составляет 150-200 человек, а в Альпах — лишь 15-20.
Белоруссию-9 349 645 чел. (1 января 2021 г.)
Средняя плотность населения Беларуси составляет 46 чел./км2, но она имеет существенные региональные отличия
Израиль-9 291 000 чел. (2021 г.)
Плотность населения в Израиле оценивается в 377 чел./км² (без учёта израильских поселений в Иудее и Самарии) — 391 чел./км²; плотность населения в 2000 году составляла 288 чел./км².
Москва За десять лет численность населения Москвы выросла на 1,5 млн и приблизилась к 13 млн. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Плотность населения (на 1 января 2021 г.) – 4940,5 человек на 1 км.
Москва - это полторы Австрии, Белоруссии или Израиля.
Вполне естественно, что в густонаселенной Москве с битком набитым метро во время пик(я вчера оттуда, из метро)
будет намного больше заболевших.