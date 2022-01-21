В России выявили максимум новых случаев ковида за всю пандемию

14:34 21.01.2022

Число зараженных коронавирусом за сутки достигло в России 49 513 человек, заявил оперштаб. Это максимум за все время пандемии.

Госпитализаций по всей России зафиксировано 9136 — это на 0,34% меньше по сравнению с днем накануне, 20 января. Смертей за сутки — 692.

В столице выявили 15 987 новых случаев (на 4430 больше, чем днем ранее, — это также максимум за все время пандемии). На втором и третьем местах Петербург и Подмосковье (5922 и 4424 соответственно). Госпитализированы в Москвы 1064 человека.

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу, если это не помешает производственному процессу. Пока рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализаций, отмечал он.

Предварительные данные исследования, проведенного учеными в Южной Африке, показывают, что «омикрон» может приблизить мир к окончанию пандемии.