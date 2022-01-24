Песков объяснил «жесткость суждений» Кадырова в адрес экс-судьи Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жесткость суждений главы Чечни Рамзана Кадырова объясняется «богатым и печальным опытом борьбы Чечни с террористами».

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Кадыров относительно ситуации с бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым, а также высказывания о юристе, члене СПЧ Игоре Каляпине и об обозревателе «Новой газеты» Елене Милашиной.

«Смотрите, действительно, Чеченская Республика в этом плане это особенный регион. Вы знаете, что это регион, который больше всех остальных столкнулся с террористами, с международными террористами, и эту борьбу регион ведет и весьма успешно по сей день, и руководство региона весьма эффективно в плане борьбы с террористами... Этим, кстати, обуславливается и жесткость действий представителей этого региона. Они имеют богатый опыт, и они, главное, имеют печальный опыт борьбы с террористами, собственно, как и вся наша страна», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Также Песков отметил, что Кадыров выражает не позицию федерального центра, это его личное мнение или мнение как главы республики. 

Напомним, ранее глава Чечни «пополнил» список лиц, которых он причисляет к террористам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.01.2022, 20:27
    Гость: дан

    так и видится как федеральный судья бегает по горам с автоматом а его верная жена готовит ему обед в землянке на костре

  3. 24.01.2022, 18:48
    Гость: tot64

    Как я понял , со слов "пургоносца" , Кадыров всё делает правильно? По закону?
    Ну так тому и быть...

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