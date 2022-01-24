Кадыров объявил террористами члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину
Глава Чечни Рамзан Кадыров "пополнил" список лиц, которых он причисляет к террористам, включив в него члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.
"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение",— написал глава республики в Telegram.
Кадыров призвал правоохранительные органы задержать их. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - заверил он.
Бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Кадыров назвал "настоящим воплощением предательства". "Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи", - пояснил глава Чечни.
Он в очередной раз отметил, что члены семьи Янгулбаевых будут найдены согласно закону, "куда бы они ни сбежали, где бы ни находились, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".
У семьи судьи Сайди Янгулбаева — затяжной конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, политику которого она критикует. По мнению Кадырова, эти люди причастны к терроризму и нападению на бывшего республиканского силовика в Турции.
После угроз со стороны Рамзана Кадырова Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию. Где находится супруга судьи Зарема Мусаева, которую 21 января задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню, ее близким неизвестно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
если Рамзан выдавит шушеру эту из России - буду только благодарен.
А ты ему совсем фиолетово…
Кто террористы? Яблоки?
Тихим шорохом шурша крыша едет неспеша…
Тенденция, однако…
Остановка будет? Или все выходим на конечной?
Даааа... Кадыров это сила. Против него смелость нужна, не то что против Украины. Почитайте сегоднешнего Пескова. Его советы:- «обращайтесь в прокуратуру, там рассмотрят, если вас не удовлетворит их ответ- нужно обратиться в генеральную прокуратуру». Я продолжу его цепочку-ЕСЧП, ОБСЕ, ООН...