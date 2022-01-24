Кадыров объявил террористами члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину

11:59 24.01.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров "пополнил" список лиц, которых он причисляет к террористам, включив в него члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение",— написал глава республики в Telegram.

Кадыров призвал правоохранительные органы задержать их. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - заверил он.

Бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Кадыров назвал "настоящим воплощением предательства". "Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи", - пояснил глава Чечни.

Он в очередной раз отметил, что члены семьи Янгулбаевых будут найдены согласно закону, "куда бы они ни сбежали, где бы ни находились, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".

У семьи судьи Сайди Янгулбаева — затяжной конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, политику которого она критикует. По мнению Кадырова, эти люди причастны к терроризму и нападению на бывшего республиканского силовика в Турции.

После угроз со стороны Рамзана Кадырова Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию. Где находится супруга судьи Зарема Мусаева, которую 21 января задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню, ее близким неизвестно.