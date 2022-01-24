Волатильность рубля достигла максимума с ноября 2020 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар-рубль, достигла 20,7%, сообщает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
Вмененная волатильность показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса. По данному параметру российский рубль с 10 января вышел на второе место среди валют развивающихся стран. Первое место — у турецкой лиры. Еще 31 декабря рубль занимал пятую строчку — помимо лиры, впереди него были чилийский песо, бразильский реал и южноафриканский рэнд.
Наблюдаемое значение волатильности для рубля — рекорд с ноября 2020 года. В начале эпидемии коронавируса, когда рубль обвалился с уровней в районе 60-65 рублей до 80 рублей на пике, месячная волатильность достигала 35%.
Еще в октябре—ноябре 2021 года доллар торговался по 70–72 руб. Сегодня же курс доллара на Московской бирже поднимался выше 79 руб., на пике он достигал 79,4 руб., свидетельствуют данные торгов. После заявления Центробанка о прекращении закупок валюты по бюджетному правилу российская валюта несколько скорректировалась — до 78,3 руб. за доллар.
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Чтобы привязать к рублю -умножь на 3!Чего про деревянный говорил?А Сколько хлеб стоит в России,Дан?
Вот пенсионеры обрадуются - венчурный фонд стабилизировался...
Иностранные агенты Путин, Мишустер, Силуанов, Набиулина опять обесценивают рубль, чтобы расплатиться с несколькими десятками миллионов местных холуёв, охранников,чиновников, депутаток, сенаторов-ассенизаторов, гинцбургами за шмурдяк. Как никак, это самые производительные и передовые силы в путинской России. Остальные, судя по отношению к ним путинского режима это балласт, подлежащий утилизации.
каким красивым словом называют падение деревянного-волатильность Даже Эллочка из 12стульев такого слова не знала Ну а в случае войны с Украиной это падение может вывести рубль на 1-е место среди самых слабых валют мира Ну если не считать туалетную бумагу Венесуэлы и стран Африки
Вопрос к Путину, как лучше: добавить третью цифру к курсу (сотня не за горами) или делать курс рубля не к доллару, а к центу?