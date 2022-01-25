Минкультуры определилось с задачами по защите традиционных ценностей

10:20 25.01.2022

В Министерстве культуры определили цели и задачи государственной политики России «в сфере традиционных ценностей». Как пишет РБК, соответствующий проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» находится на этапе общественного обсуждения.

Отмечается, что документ разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента от 2 июля 2021 года.

В части документа, объясняющей необходимость защиты традиционных ценностей, указаны выдержки из Стратегии национальной безопасности. В частности, в тексте проекта отмечается, что «угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».

Кроме того, «идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России».

Последствиями этого, по мнению Минкульта, может стать «ослабление государствообразующего русского народа», «формирование негативного отношения к воинской службе и государственной деятельности в целом», а также «внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распространения аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, роста употребления алкоголя и наркотиков».

‎Для решения этих проблем авторы документа предлагают перечень целей и задач госполитики в сфере традиционных ценностей.

Так, среди задач программы значится пункт «Обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей» и противодействие «деструктивной идеологии», а также защита русского языка от нецензурной лексики.

Среди основных тезисов документ также значатся противодействие распространению деструктивной идеологии, обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей и защита от внешнего информационно-психологического воздействия.

Особую поддержку предлагается оказывать религиозным организациям традиционных конфессий. Кроме того, в постулате о сохранении и укреплении традиционных семейных ценностей отмечается необходимость защиты института брака «как союза мужчины и женщины».

В проекте предлагается разработать системы показателей эффективности госполитики в сфере традиционных ценностей. Они должны включать в себя официальную статистическую информацию, данные социологических опросов, а также учет проблемных ситуаций, связанных с сохранением и укреплением традиционных ценностей.

Для налаживания межведомственной координации авторы проекта указа предлагают создать специальный орган.