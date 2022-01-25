Несколько производителей предупредили о росте цен на хлеб

18:46 25.01.2022

Российское подразделение финского производителя хлеба Fazer Group известило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию: с 1 февраля 2021 цены увеличатся на 16-30% в зависимости от категории. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера.

Представитель Fazer в России подтвердил журналистам, что организация действительно сообщила партнерам о повышении цен, но не назвала никаких цифр. Причиной роста цен собеседник издания указывает возросшие затраты на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции.

Глава булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов заявил, что компания в последний раз повышала цены в начале прошлой осени из-за роста затрат на сырье. Однако рост цен на сырье еще не в полном объеме отразился на цене конечного продукта, поэтому потенциал для увеличения отпускных цен еще есть и в 2022 году. Например, себестоимость производства увеличилась на 18,4%, мука и зерновые подорожали на 6,5%, затраты на транспорт, рабочих и энергию выросли на 5,3%.

Помимо этого крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор» получила аналогичное письмо от Иркутского хлебозавода. Представитель сети сообщил, что переговоры с производителем еще ведутся и решение пока не принято.

Представитель Минсельхоза при этом подчеркнул, что предпосылок для повышения цен на хлеб нет. Однако в ведомстве заявляют, что на рынке «возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции».