Несколько производителей предупредили о росте цен на хлеб
Российское подразделение финского производителя хлеба Fazer Group известило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию: с 1 февраля 2021 цены увеличатся на 16-30% в зависимости от категории. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера.
Представитель Fazer в России подтвердил журналистам, что организация действительно сообщила партнерам о повышении цен, но не назвала никаких цифр. Причиной роста цен собеседник издания указывает возросшие затраты на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции.
Глава булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов заявил, что компания в последний раз повышала цены в начале прошлой осени из-за роста затрат на сырье. Однако рост цен на сырье еще не в полном объеме отразился на цене конечного продукта, поэтому потенциал для увеличения отпускных цен еще есть и в 2022 году. Например, себестоимость производства увеличилась на 18,4%, мука и зерновые подорожали на 6,5%, затраты на транспорт, рабочих и энергию выросли на 5,3%.
Помимо этого крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор» получила аналогичное письмо от Иркутского хлебозавода. Представитель сети сообщил, что переговоры с производителем еще ведутся и решение пока не принято.
Представитель Минсельхоза при этом подчеркнул, что предпосылок для повышения цен на хлеб нет. Однако в ведомстве заявляют, что на рынке «возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции».
Комментарии читателей Оставить комментарий
20% НДС с каждого чека в магазине и товарно-транспортной накладной, билета на поезд , самолет, метро, литра бензина, идет прямиком в бюджет Фрадкову. Еще осенью Фрадков заявил , что бюджет 2022 будет профицитным в отличии от дефицитного бюджета 2021. Не ищите черную кошку в темной комнате. Этот кот ежедневно по телевизору выступает. Хвати все валить на международную мафию и кризис. Все варится тут в России и повара всем известны.
Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста
У нас народ давно уже "сам себе всё", включая уже сам себе собиратель на пенсию.
Для чего нужно это безумное стадо крупно рогатых слуг народа, и эта бюрократическая махина именуемая "вертикалью", а на самом деле просто "пирамМмида власти", загадка для нас.
Не кормите тупого бота своими репликами.
В ведре, гордо именуемом "хлебопечкой"? Там невозможно, по ТТХ, выдержать необходимую стабильность температуры и НЕОБХОДИМУЮ циркуляцию воздуха. Масса и габариты "печки" не позволяют!
Квашню они где выдерживают, в собянинских "студиях"?
Хрущевки кляли, за 36 квадратов ЖИЛОЙ площади, зато достижением выставляют 24 квадрата ОБЩЕЙ площади!