Кадыров опубликовал документ о бюджете Чечни, но почти сразу удалил его

20:14 25.01.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале информацию о «кассовом исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на территории Чеченской Республики за 2021 год». Однако меньше чем через минуту этот документ из канала Кадырова был удален. На это обратило внимание издание Znak.com.

Из опубликованного документа следует, что кассовое исполнение бюджетов бюджетной системы РФ на территории Чечни в прошлом году составило 375,7 млрд рублей. Эта сумма складывается из нескольких составляющих: 102,7 млрд рублей Чечня получила из федерального бюджета, 105,6 млрд рублей — из Пенсионного фонда России, 7,2 млрд рублей — из Фонда социального страхования России, 140,2 млрд рублей — из консолидированного бюджета Чечни, а еще 19,9 млрд рублей — из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики.

В законе Чеченской Республики от 17 декабря 2020 года сказано, что «прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета» составит 128,2 млрд рублей, а расходов — 136,5 млрд рублей. Дефицит должен был составить более 8 млрд рублей. В приложении номер 1 уточняется, что безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет Чечни в 2021 году составили 110,8 млрд рублей, дотации бюджетам бюджетной системы РФ — еще 51 млрд рублей, межбюджетные субсидии — более 40 млрд рублей, субвенции —15 млрд, иные межбюджетные трансферты — чуть больше 4 млрд рублей.

Документ, который Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале

В понедельник, 24 января, в ходе выступления, которое было опубликовано в Instagram, Кадыров заявил, что Чечня и трех месяцев не сможет продержаться без российской финансовой помощи, так как федеральный центр ежегодно выделяет на содержание региона 300 млрд руб. Тогда глава Чечни не уточнил, откуда берется такая сумма. В 2020-м общие трансферты из федерального центра бюджету Чечни и территориальному фонду ОМС составили 125,6 млрд руб. Из них 100,7 млрд руб. — это дотации, субсидии и субвенции региональному бюджету из федерального центра.

Сегодня Кадыров отметил, что его слова по поводу ситуации с финансами Чечни вызвали «массу кривотолков», и призвал не пытаться «поймать хайп».

«Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным. Но вы, господа журналисты, всё же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию», — цитирует Кадырова РБК.