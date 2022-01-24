Кадыров признал, что Чечня даже месяц не продержится без помощи России

18:24 24.01.2022

Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, некоторые российские политики сегодня говорят, что Чечня не подчиняется федеральной власти и законам.

«Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его <...> Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия <...> Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем <...> Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — цитирует главу Чечни РБК.

По его словам, на территории республики нет «ни газа, ни света, ни нефти». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — добавил Кадыров.