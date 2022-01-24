Кадыров признал, что Чечня даже месяц не продержится без помощи России

Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, некоторые российские политики сегодня говорят, что Чечня не подчиняется федеральной власти и законам.

«Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его <...> Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия <...> Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем <...> Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — цитирует главу Чечни РБК.

По его словам, на территории республики нет «ни газа, ни света, ни нефти». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — добавил Кадыров.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2022, 00:41
    Гость: Мак

    /дела-надо восстанавливать границы страны,
    Сначала экономику восстановить надо. С внутренними врагами разобраться. Границы восстанавливать собрались...без порток, а туда же...собиратели земель русских.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чт
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
Как понять слова Кудрина о худшей жизни в СССР
Награда за развал СССР: Запад оберегает Горбачева от преследований Литвы
Избранное
Лучшие представители современного российского спорта
Дефицит – как много в этом слове
«Элизиум» предложил закрыть мир на карантин ради космоса
«Российская элита хотела верности от потенциальных сателлитов, но не готова была за эту верность платить»
Пенсионному фонду предложили отказаться от борьбы с бедностью
Песня из «Кабачка 13 стульев» впервые за 40 лет прозвучала целиком на концерте Оркестра Мазаева
Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем
«Элизиум», 17 сентября, Adrenaline Stadium
Конец Фильма «День 1-й» и «День 2-й» (2 LP)
Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании
Как грамотно выбрать шторы в детскую комнату?