Песков оценил влияние возможных персональных санкций США на Путина
Потенциальное введение санкций в отношении президента России Владимира Путина не будет болезненным для главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента, российским чиновникам давно запрещено иметь банковские счета, недвижимость и другие активы за рубежом, поэтому предлагаемые меры не представляют для них никакой угрозы. «Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», — заключил Песков.
Зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями, добавил официальный представитель Кремля.
США и некоторые другие страны НАТО угрожают Москве санкциями в случае начала вторжения России на Украину с осени 2020 года. Так, в Соединенных Штатах уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства РФ, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
неважно на санкции П. После сворованных копеечных пенсий.
Песков, получается, не исключает агрессии РФ против Украины? Да, а собственно почему пресс-секретарь озвучивает всё это, а не кто-нибудь из официальных лиц?
Что лишь на одну он зарплату живёт,
Друзей среди миллиардеров имеет,
А сам за границей ничем не владеет?
Ваш говорливый негр шнобелевский лауреат несколько лет назад уже грозился порвать кое-кого в клочья.
Важен сам фактниложения санкций на главу государства.