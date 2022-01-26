Песков оценил влияние возможных персональных санкций США на Путина

Стоп-кадр из видеотрансляции

Потенциальное введение санкций в отношении президента России Владимира Путина не будет болезненным для главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, российским чиновникам давно запрещено иметь банковские счета, недвижимость и другие активы за рубежом, поэтому предлагаемые меры не представляют для них никакой угрозы. «Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», — заключил Песков.

Зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями, добавил официальный представитель Кремля.

США и некоторые другие страны НАТО угрожают Москве санкциями в случае начала вторжения России на Украину с осени 2020 года. Так, в Соединенных Штатах уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства РФ, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2022, 16:07
    Гость: Т.е.

    Песков, получается, не исключает агрессии РФ против Украины? Да, а собственно почему пресс-секретарь озвучивает всё это, а не кто-нибудь из официальных лиц?

  3. 26.01.2022, 16:06
    Гость: Да пОлно! Такой ли "гарант" идиот,

    Что лишь на одну он зарплату живёт,
    Друзей среди миллиардеров имеет,
    А сам за границей ничем не владеет?

  4. 26.01.2022, 16:05
    Гость: болтунам

    Ваш говорливый негр шнобелевский лауреат несколько лет назад уже грозился порвать кое-кого в клочья.

Все комментарии (8)
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