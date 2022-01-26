Песков оценил влияние возможных персональных санкций США на Путина

15:12 26.01.2022

Потенциальное введение санкций в отношении президента России Владимира Путина не будет болезненным для главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, российским чиновникам давно запрещено иметь банковские счета, недвижимость и другие активы за рубежом, поэтому предлагаемые меры не представляют для них никакой угрозы. «Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», — заключил Песков.

Зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями, добавил официальный представитель Кремля.

США и некоторые другие страны НАТО угрожают Москве санкциями в случае начала вторжения России на Украину с осени 2020 года. Так, в Соединенных Штатах уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства РФ, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.