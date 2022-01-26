Путин раскритиковал отмену плановой госпитализации детей

18:14 26.01.2022

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что плановая медицинская помощь детям должна быть сохранена даже в условиях новой волны коронавируса.

Такое заявление он сделал после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса в РФ.

«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», - цитирует ТАСС слова президента.

При этом он напомнил, что так же делалось в прошлом году и позапрошлых годах, когда действовало так называемое перемаршрутирование пациентов.