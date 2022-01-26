Путин раскритиковал отмену плановой госпитализации детей

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что плановая медицинская помощь детям должна быть сохранена даже в условиях новой волны коронавируса.

Такое заявление он сделал после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса в РФ.

«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», - цитирует ТАСС слова президента.

При этом он напомнил, что так же делалось в прошлом году и позапрошлых годах, когда действовало так называемое перемаршрутирование пациентов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2022, 01:19
    Гость: Серп и молот

    Президент, Путин, Владимир, Владимирович это четыре совершенно разных человека как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Один критикует, другой подписывает законы, третий обещает, четвертый не выполняет. Не критикуйте его, он играет в президента как может. На декабрьской прессконференции он отчитался о выделении 2% из НДФЛ с обеспеченных на лечение детей, требующее значительных денежных средств. Однако бизнес по сбору денег продолжается и расширяется. То ли дети растут как грибы, то ли бизнесмены.

  3. 26.01.2022, 21:53
    Гость: -----------

    По данным ВОЗ, Россия занимает 121-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,3% ВВП), уступая даже ЦАР (5,8%).

    Государственное финансирование медицины, по данным ОБСЕ, составляет 879 долларов на человека в год - вдвое меньше, чем в Израиле (1898 долларов), втрое ниже показателя Испании (2560 долларов), и вчетверо меньше, чем в Австралии (3495 долларов). От Норвегии и Германии (5,6 тысячи долларов) Россия отстает в 6 раз, от США (9386 долларов) - более чем в 10 раз.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Как понять слова Кудрина о худшей жизни в СССР
Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Национальное предательство: как Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев назвал распад СССР геноцидом русского народа
«В будущем обществе люди должны добровольно отказаться от "предрассудка частной собственности", заявил Шваб»
Избранное
Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным
Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории
«Афганистан - новый Атилла цивилизации. Перед лицом Атиллы двадцать первого века Запад капитулировал»
«Со смыслом мы сами разобрались, пока четверть века назад за Ельцина топили на Красной площади»
Голос Омерики «Чехословакия + Уздечка» (Deluxe CD)
Motorjesus «Hellbreaker»
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
Дмитрий Ревякин вспомнил о Владимире Маяковском в «Горбушке»
«Новая реальность»: состояние олигархов превысило размер бюджета России, а народ доедает последнее
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке