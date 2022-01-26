Путин раскритиковал отмену плановой госпитализации детей
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что плановая медицинская помощь детям должна быть сохранена даже в условиях новой волны коронавируса.
Такое заявление он сделал после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса в РФ.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», - цитирует ТАСС слова президента.
При этом он напомнил, что так же делалось в прошлом году и позапрошлых годах, когда действовало так называемое перемаршрутирование пациентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Президент, Путин, Владимир, Владимирович это четыре совершенно разных человека как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Один критикует, другой подписывает законы, третий обещает, четвертый не выполняет. Не критикуйте его, он играет в президента как может. На декабрьской прессконференции он отчитался о выделении 2% из НДФЛ с обеспеченных на лечение детей, требующее значительных денежных средств. Однако бизнес по сбору денег продолжается и расширяется. То ли дети растут как грибы, то ли бизнесмены.
знает дорогу в рай.
Даже подчиненных критикует.
По данным ВОЗ, Россия занимает 121-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,3% ВВП), уступая даже ЦАР (5,8%).
Государственное финансирование медицины, по данным ОБСЕ, составляет 879 долларов на человека в год - вдвое меньше, чем в Израиле (1898 долларов), втрое ниже показателя Испании (2560 долларов), и вчетверо меньше, чем в Австралии (3495 долларов). От Норвегии и Германии (5,6 тысячи долларов) Россия отстает в 6 раз, от США (9386 долларов) - более чем в 10 раз.
соврал.
Кому нужны чужие дети, если за ковид доплачивают немалые деньги?