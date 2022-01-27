Медведев объяснил, почему на Кубе нет российских военных баз
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ объяснил, почему Россия не может разместить свои военные базы на Кубе или в Венесуэле. По его словам, это противоречит интересам этих государств.
"Куба, Венесуэла — близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, <…> просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", — цитирует Медведева РИА Новости.
Гавана и Каракас хотят выйти из изоляции и наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами, "поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", — отметил зампредседателя Совбеза.
Кроме того, такие разговоры, по его мнению, провоцирует напряженность в мире. "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск — с той же самой Сирией <…>. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом — это абсолютно неправильно", — заключил Медведев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Долгая власть делает из посредственности круглых дураков и садистов.
трусом и шкурником, так и остался.
Трусливая,мерзкая политика.Как хочется ему дружить с США хоть чучелом,хоть тушкой...Интересы нашей Родины не имеют ничего общего с интересами правящей клики России.
Я объясню,почему и Ливии тоже нет
А я смотрю, ты - вообще пятая колонна. Кого ты жить учишь, вырусь?