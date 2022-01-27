Медведев объяснил, почему на Кубе нет российских военных баз

12:55 27.01.2022

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ объяснил, почему Россия не может разместить свои военные базы на Кубе или в Венесуэле. По его словам, это противоречит интересам этих государств.

"Куба, Венесуэла — близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, <…> просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", — цитирует Медведева РИА Новости.

Гавана и Каракас хотят выйти из изоляции и наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами, "поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", — отметил зампредседателя Совбеза.

Кроме того, такие разговоры, по его мнению, провоцирует напряженность в мире. "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск — с той же самой Сирией <…>. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом — это абсолютно неправильно", — заключил Медведев.