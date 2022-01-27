«Генеральная уборка» на суше и море обойдется России в 20 млрд рублей

18:28 27.01.2022

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в правительстве сообщила, что на «генеральную уборку» на суше и на море из бюджета в течение трех лет будет выделено 20 млрд рублей. В 2022 году из этой суммы планируется потратить 4 млрд рублей.

Средства пойдут на поднятие и утилизацию 68 кораблей на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях, а к 2024-му - в общей сложности 213 судов, отметила вице-премьер.

Абрамченко также рассказала, что новые кладбища кораблей и брошенные токсичные производства не должны появляться. По ее словам, собственники такого имущества будут обязаны нести полную финансовую ответственность за ликвидацию нанесенного им вреда на суше и на море.

Помимо очищения водоемов от старых судов в прошлом году было выявлено 1929 объектов накопленного вреда, куда вошли опасные промышленные предприятия, которые предстоит рекультивировать, в том числе за счет собственников, сообщает РБК.

Параллельно также будет запущено ликвидация заброшенных скважин. «В этом году планируем ликвидировать 60, а к концу 2024 года - 500 наиболее опасных скважин», - сказала Абрамченко.

Напомним, в 2014 году Владимир Путин поручил утилизировать 21 затопленное судно в акватории бухты Нагаева в Магаданской области. В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин по итогам поездки на Дальний Восток дал поручение решить проблему с затопленными судами. Это касается всех 580 судов, затонувших в акваториях Дальневосточного федерального округа. 235 из них необходимо поднять и утилизировать в первую очередь, но через несколько месяцев Минтранс заявил об отсутствии средств средств на подъем и утилизацию судов из бухты Нагаева.