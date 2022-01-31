Старшеклассников Петербурга переведут на дистанционное обучение

18:15 31.01.2022

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале сообщил, что учащиеся 7-11 классов петербургских школ со 2 февраля будут отправлены на дистанционное обучение. Очное посещение кружков в школах также будет запрещено.

По его словам, это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Также вводятся ограничения и для несовершеннолетних (губернатор Александр Беглов внес поправки в постановление №121). В частности, им запрещается:

посещение объектов общепита (за исключением общепита на вокзалах, аэропортах, в помещениях образовательных организаций, при проживании в гостиницах),

посещение объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов),

запрещается спортивная подготовка, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура,

запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятий на открытом воздухе

необходимо согласовывать проведение мероприятий с участием свыше 20 человек (до внесения изменений – 40)

Ограничения продлятся до 13 февраля.

На период с 2 по 13 февраля техникумы и другие заведения среднего профессионального образования также должны перейти на дистанционное обучение.

На неопределенный срок введено правило, согласно которому на торжественную регистрацию рождения смогут попасть только вакцинированные, переболевшие коронавирусом или граждане с медотводом. На родителей ребенка данные требования не распространяются.