Старшеклассников Петербурга переведут на дистанционное обучение
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале сообщил, что учащиеся 7-11 классов петербургских школ со 2 февраля будут отправлены на дистанционное обучение. Очное посещение кружков в школах также будет запрещено.
По его словам, это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Также вводятся ограничения и для несовершеннолетних (губернатор Александр Беглов внес поправки в постановление №121). В частности, им запрещается:
- посещение объектов общепита (за исключением общепита на вокзалах, аэропортах, в помещениях образовательных организаций, при проживании в гостиницах),
- посещение объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов),
- запрещается спортивная подготовка, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура,
- запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятий на открытом воздухе
- необходимо согласовывать проведение мероприятий с участием свыше 20 человек (до внесения изменений – 40)
Ограничения продлятся до 13 февраля.
На период с 2 по 13 февраля техникумы и другие заведения среднего профессионального образования также должны перейти на дистанционное обучение.
На неопределенный срок введено правило, согласно которому на торжественную регистрацию рождения смогут попасть только вакцинированные, переболевшие коронавирусом или граждане с медотводом. На родителей ребенка данные требования не распространяются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Из
Хельсинки будут абучацца,значить
А в Москве всё хорошо! Только вот мой сын заболел. Лежит с температурой. С очень высокой температурой. Никакие предпринимаемые властями меры не помогли. И что я должен думать о властях московских? Даже противовирусные препараты не выдали. А взрослым, не знаю как сейчас, но год назад выдавали. А он у меня астматик! Все на нервах!!!