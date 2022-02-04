В России решили создать единую базу о лечении всех граждан
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России планируется создание единой для всей страны базы с данными о лечении всех граждан.
«В части цифровизации планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан, чтобы при переезде пациента по России он не сталкивался с проблемами в получении необходимой медпомощи», - сообщается в телеграм-канале «Единой России».
При этом издание Накануне.ru отмечает, что объединение в единую базу информации, которая, согласно федеральному закону о здравоохранении, представляет врачебную тайну, вызывает тревогу, так как обладание такой базой позволит, например, автоматически поражать в правах граждан по каким-либо признакам их «медицинского статуса».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Честному человеку скрывать нечего!"
Тогда аполне логично становится, почему столь ревностно охраняется г-вом "личная/частная информация о госслужащих".
Пастухи/стригали/мясники не должны отчитываться перед стадои, а стадо, наоборот, должно быть чипировано и ежесекундно контролируемо.
Главное - единая база данных, до мельчайших подробностей, на каждую особь стада. А достойна эта особь терапевта или нет - решат компетентные люди!
ЕР пойдет работать терапевтами в районные поликлиники, все ближе
к народу будут.
идиотов в ЕР, никогда не переведутся.
база больных, когда в поликлиниках не хватает даже терапевтов?