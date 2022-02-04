В России решили создать единую базу о лечении всех граждан

21:18 4.02.2022

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России планируется создание единой для всей страны базы с данными о лечении всех граждан.

«В части цифровизации планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан, чтобы при переезде пациента по России он не сталкивался с проблемами в получении необходимой медпомощи», - сообщается в телеграм-канале «Единой России».

При этом издание Накануне.ru отмечает, что объединение в единую базу информации, которая, согласно федеральному закону о здравоохранении, представляет врачебную тайну, вызывает тревогу, так как обладание такой базой позволит, например, автоматически поражать в правах граждан по каким-либо признакам их «медицинского статуса».