В России решили создать единую базу о лечении всех граждан

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России планируется создание единой для всей страны базы с данными о лечении всех граждан.

«В части цифровизации планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан, чтобы при переезде пациента по России он не сталкивался с проблемами в получении необходимой медпомощи», - сообщается в телеграм-канале «Единой России».

При этом издание Накануне.ru отмечает, что объединение в единую базу информации, которая, согласно федеральному закону о здравоохранении, представляет врачебную тайну, вызывает тревогу, так как обладание такой базой позволит, например, автоматически поражать в правах граждан по каким-либо признакам их «медицинского статуса».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2022, 01:12
    Гость: как неустанно твердят пригожинские,

    "Честному человеку скрывать нечего!"
    Тогда аполне логично становится, почему столь ревностно охраняется г-вом "личная/частная информация о госслужащих".
    Пастухи/стригали/мясники не должны отчитываться перед стадои, а стадо, наоборот, должно быть чипировано и ежесекундно контролируемо.

  2. 05.02.2022, 00:48
    Гость: кому какое дело до больных?

    Главное - единая база данных, до мельчайших подробностей, на каждую особь стада. А достойна эта особь терапевта или нет - решат компетентные люди!

  3. 05.02.2022, 00:20
    Гость: Скоро

    ЕР пойдет работать терапевтами в районные поликлиники, все ближе
    к народу будут.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
«Со стороны российского МИДа после выдвижения требований о "гарантии безопасности" прозвучала фраза, насторожившая даже США»
Уличная попрошайка
Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?
Байден, НАТО, Украина
«Украинский кризис – наиболее обсуждаемая сейчас проблема среди аналитиков всего мира»
Путин
Путин: США проигнорировали основные предложения России по безопасности
Избранное
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
Взбунтовавшийся Рим: акции протестов против введения ковид-сертификатов состоялись более чем в 80 городах Италии
«АукцЫон», 9 декабря, «ГлавКлуб»
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым
«Вредители из Центробанка: почему «наш» Центробанк поднимает ставку, а ФРС США - нет»
Подавитесь вашим молоком: Китай устроил показательную порку Литве
Сергей Черняховский. Минск: вспоминая Прагу. Кто спас ЧССР от Гражданской войны
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет