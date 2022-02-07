Политик создал петицию с требованием отправить Кадырова в отставку

15:50 7.02.2022

Политик Илья Яшин создал петицию с требованием отправить в отставку главу Чечни Рамзана Кадырова. Петиция была опубликована на сайте Change.org.

По словам Яшина, через некоторое время она будет направлена в администрацию президента. «Я хочу, чтобы в АП, обществе и сам Кадыров видели, что все больше людей готовы высказывать свое недовольство вслух, а не молчать в тряпочку, как было принято последние годы», - заявил он агентству «Znak».

Также он отметил, что относится «философски» к потенциально агрессивной реакции со стороны Кадырова и его окружения на данную петицию.

«Повысить уровень личной безопасности может только общественное мнение. Никто меня не защитит больше, чем поддержка общества. Я понимаю все страхи и опасения, но если ты говоришь один, то персональные риски колоссальные, а если говорят десятки, сотни и тысячи, то всех невозможно заставить замолчать. Важно, чтобы табу на тему кадыровщины снималось. Любой терроризм строится на запугивании. Надо запугать нескольких, чтобы боялись все. Но если эти несколько перестают бояться, то можно в лицо бандитам говорить, что они бандиты», - отметил Яшин.

Политик также опубликовал на своем YouTube-канале обращение к Рамзану Кадырову, в котором упрекнул его в том, что его «правая рука» Адам Делимханов, а также чеченские политики и силовики позволяют себе публично угрожать убийством гражданам России.

«Послушай, Рамзан, все это зашло слишком далеко. И кто-то должен прямо и открыть сказать тебе, что так себя вести нельзя! У нас в России так не принято! У нас есть Конституция, перед которой все равны. Понимаешь? <…> Ты считаешь себя больше государства? Не много на себя берешь?» - заявил Яшин.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не воспринимает петицию об отставке Кадырова всерьез. По его словам, голосование на платформе обезличенно и может быть накручено ботами, сообщает ТАСС.

Напомним, у семьи судьи Сайди Янгулбаева - затяжной конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, политику которого она критикует. Кадыров уверен, что семья Янгулбаева причастна к терроризму. «Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», - заявлял глава Чечни.

Позднее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поклялся отрезать головы родственникам бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, а начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев также призвал живущих в Европе чеченцев «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых и привезти их в республику (вместе с детьми он покинул Россию).