Коллегия судей Чечни лишила экс-судью Сайди Янгулбаева неприкосновенности

19:16 3.02.2022

Коллегия судей Чечни прекратила отставку экс-судьи Сайди Янгулбаева, таким образом лишив его неприкосновенности. Решение приняли путем единогласного тайного голосования на заседании Квалификационной коллегии судей республики, сообщает РИА Новости.

"Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда ЧР", — сказал председатель Совета Алавдин Гардалоев.

Сам Сайди Янгулбаев назвал это решение незаконным. "Прекращать этот статус (судьи - ред.) нет никаких оснований. В законе это указано. Это можно делать, только если я получил гражданство или вид на жительство в другом государстве. Мы обжалуем это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России", — заявил Янгулбаев в разговоре с РБК.

"Лишившись статуса судьи в отставке, я теряю неприкосновенность. Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело. Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова", - добавил экс-судья.

У семьи судьи Сайди Янгулбаева — затяжной конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, политику которого она критикует. Кадыров уверен, что семья Янгулбаева причастна к терроризму. "Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей", - заявлял глава Чечни. Он призвал задержать всю семью, а в случае сопротивления "уничтожить как пособников террористов".

В ночь на 21 января вооруженные люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где живут вышедший в отставку судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его жена Зарема Мусаева. Они предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе супругов на допрос, после чего увезли потерявшую сознание Мусаеву.

При этом в соответствии с федеральным законом "О статусе судей в Российской Федерации" судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства.

После угроз со стороны Рамзана Кадырова Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию.