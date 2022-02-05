Глава РОВД в Чечне призвал чеченцев в Европе отрезать головы Янгулбаевым
Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев записал видеообращение по поводу ситуации с отставным судьей Сайди Янгулбаевым, который вместе с детьми покинул Россию. Рустам Агуев призвал живущих в Европе чеченцев «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых и привезти их в республику, пишет «Коммерсант».
Видеообращение Рустама Агуева появилось в сториз его Instargam 4 февраля вечером. Telegram-канал SOTA сегодня, 5 февраля, опубликовал видео с переводом на русский язык. Руководитель Курчалоевского РОВД в обращении заявил, что «не может терпеть» тех, кто бездействует в отношении членов семьи Янгулбаева.
«Если вы встретите этих зайцев (Янгулбаевых), отрубите им головы и принесите нам! […] Почему вы бездействуете? Почему вы не рубите им головы и не показываете, кто вы есть?» — говорит глава полиции.
В январе Сайди Янгулбаев сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Власти Чечни утверждают, что жена экс-судьи напала на полицейского при задержании, ее арестовали на 15 суток, а также возбудили в отношении нее уголовное дело.
После отъезда судьи из страны глава Чечни обещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», а также пригрозил «уничтожить» родственников Янгулбаева. Представители властей Чечни угрожали «отрубить головы» членам семьи судьи. 3 февраля коллегия судей республики лишила Янгулбаева судейского статуса, он считает это решение необоснованным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чеченская «традиция» кровной мести «не коррелируется» с законами России.
1ADAT признана в РФ экстремистской организацией
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы - странный человек... Или темы не знаете? Восток...
Интеллектуальный уровень любителей каннибализма и отрубания голов:
Отчет перед населением старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Курчалоевскому району
лейтенанта полиции Баракаева Магомед-Эми Хусейновича за 2 полугодие 2014 г.
Количество присутствующих граждан: 125 человека.
Но несмотря на указанные трудности в исполнении материалов лично мной нарушений не допущено, так за истекший период второй квартал 2014 года за нарушение исполнительской дисциплины и законности наказания не имею.
Выступил жител:
- Джамалдаев Руслан, прож. по адресу: г. Грозный, ул. Оренбургская д.57
вопрос жителя: В случае выпадения обильных осадков в частном секторе по ул. Пятигорская г. Грозного, имеются значительные трудности по переходу дороги, так как данная улица не имеет специальную инженерную проектировку для оттока накопившейся воды и накопившаяся во время осадков вода скапливается на улице и создает трудности жителям данной улицы. В таких случаях, куда можно обращаться и какие будут приняты меры в решении этой проблемы?
УУП Алиев М.И. По данному факту жителям данной улицы необходимо обратится с письменным обращений к префекту Заводского района г. Грозного, Камаеву Х.А., который компетентный решать вопрос по таким фактам.
выступила УУП старший лейтенант полиции Аджимурзаева А.И.
С целью поддержания постоянной связи, мной, производится раздача визитных карточек
Скорее, или...
Вы помнится, при разговоре на эту тему сомневались..
Восток, дело тонкое :)
шувалов не нравится.