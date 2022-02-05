Глава РОВД в Чечне призвал чеченцев в Европе отрезать головы Янгулбаевым

17:31 5.02.2022

Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев записал видеообращение по поводу ситуации с отставным судьей Сайди Янгулбаевым, который вместе с детьми покинул Россию. Рустам Агуев призвал живущих в Европе чеченцев «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых и привезти их в республику, пишет «Коммерсант».

Видеообращение Рустама Агуева появилось в сториз его Instargam 4 февраля вечером. Telegram-канал SOTA сегодня, 5 февраля, опубликовал видео с переводом на русский язык. Руководитель Курчалоевского РОВД в обращении заявил, что «не может терпеть» тех, кто бездействует в отношении членов семьи Янгулбаева.

«Если вы встретите этих зайцев (Янгулбаевых), отрубите им головы и принесите нам! […] Почему вы бездействуете? Почему вы не рубите им головы и не показываете, кто вы есть?» — говорит глава полиции.

В январе Сайди Янгулбаев сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Власти Чечни утверждают, что жена экс-судьи напала на полицейского при задержании, ее арестовали на 15 суток, а также возбудили в отношении нее уголовное дело.

После отъезда судьи из страны глава Чечни обещал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», а также пригрозил «уничтожить» родственников Янгулбаева. Представители властей Чечни угрожали «отрубить головы» членам семьи судьи. 3 февраля коллегия судей республики лишила Янгулбаева судейского статуса, он считает это решение необоснованным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чеченская «традиция» кровной мести «не коррелируется» с законами России.

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