Россия амнистировала более 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана
Более 120 тыс. граждан Таджикистана, которым был запрещен въезд в Россию в 2021 году, были амнистированы российскими властями и получили право вернуться в Россию для продолжения трудовой деятельности, заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода.
"В результате проведенных переговоров с российской стороной в отношении 120 тыс. 590 граждан Таджикистана, которые имели запрет на въезд на территории России, была принята амнистия. Это те лица, которые допустили нарушения законодательства страны проживания, не соблюдали установленный порядок проживания и в отношении которых решение о запрете на въезд в страну было принято уполномоченными органами внутренних дел России", - цитирует министра "Интерфакс".
По ее словам, в этот список не входят лица, в отношении которых решение о запрете на въезд приняты российскими судами.
Всего в 2021 году в трудовую миграцию в РФ отправились 374 тыс. человек, что значительно больше, чем годом ранее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот пацану из Канска дали 5 лет за то, что в компьютерной игре взорвал здание КГБ. И ведь не амнистировали, сволочи...
В российском руководстве правая рука не знает,что делает левая.
Шайка этого и добивается.
еще нужно убить, ограбить, изнасиловать россиян, чтобы это прекратить?
девки в кучу...