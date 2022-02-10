Россия амнистировала более 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана

20:37 10.02.2022

Более 120 тыс. граждан Таджикистана, которым был запрещен въезд в Россию в 2021 году, были амнистированы российскими властями и получили право вернуться в Россию для продолжения трудовой деятельности, заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода.

"В результате проведенных переговоров с российской стороной в отношении 120 тыс. 590 граждан Таджикистана, которые имели запрет на въезд на территории России, была принята амнистия. Это те лица, которые допустили нарушения законодательства страны проживания, не соблюдали установленный порядок проживания и в отношении которых решение о запрете на въезд в страну было принято уполномоченными органами внутренних дел России", - цитирует министра "Интерфакс".

По ее словам, в этот список не входят лица, в отношении которых решение о запрете на въезд приняты российскими судами.

Всего в 2021 году в трудовую миграцию в РФ отправились 374 тыс. человек, что значительно больше, чем годом ранее.