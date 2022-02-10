Глава МИД Британии усомнилась в суверенитете РФ над Ростовом и Воронежем
В ходе закрытой части переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс в Москве произошел запоминающийся обмен репликами, о котором стало известно «Коммерсанту» от дипломатических источников.
Министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Сергей Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— после короткой паузы ответила глава МИДа.
Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила британскому министру, что речь действительно идет о российских регионах.
В посольстве Великобритании в Москве не комментируют ситуацию.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи Сергей Лавров заявил о разочаровании переговорами и отметил, что они с коллегой друг друга не услышали - получился разговор немого с глухим.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что бы абсурдное не говорили про Россию представители коллективного запада это для них нормально.
А какой толк,когда МИДовцы Лавров и Захарова говорят всегда грамотно и правильно.
А они все время призывают равняться на Запад. Быть как они. Юмористы.
Ей нужно побольше молчать. Сойдет за умную.
Надо было ей ответить, а РФ не признает суверенитета Англии над Лондоном.
Я представляю, какой бы у них был бы разрыв шаблона и взрыв пу..
Два момента. Первый, о войсках РФ, которые якобы готовы к вторжению(всегда надо задаваться вопросом: а "выторгнуться" удастся? Вопрос серьезный, но не дебилам его обсуждать). Да, 120 или сколько там насчитали, но относительно умения дискутировать: почему никто не говорит о том, сколько войск, боевой техники развернула коалиция во главе с США против Ирака в 91-92 гг.? Против страны, вооруженные силы которой волей дебила Хусейна более 8 лет воевали по настоящему против Ирана, понесли огромные потери в людях и технике? Да, смогли захватить маленький Кувейт, но и все(очередная дурь дебила), но в остальном, прямо скажем, много более слабым по сравнению с ВСУ. Никто не говорит.Да, кажись, тыщ 600 или 700, больше 2 тыщ новейших самолетов, многие тысячи танков, артиллерии и т.д. И при таком превосходстве больше месяца продолжалась воздушная фаза и лишь потом началась наземная. Непонятно. они эти несчастные 120 тыщ ,никак не превосходящих ВСУ, считают "чудо-богатырями" или что? Полагаю, что покойный А.Я.Вышинский на всемирный смех поднял бы этих несчастных мнстров и прочих. Второй: а к чему эти странные телодвижения с переброской техники, военнослущащих, что фотографируется, передается на запад? Второе, как офицер-мотострелок в далеком прошлом: глупые перемещения войск ничего, кроме расходов, не дают. Боевая учеба дает эффект, будучи методически правильно организована и проводимая на современных полигонах, танкодромах, тактических полях, стрельбищах.И с выделением больших денег.