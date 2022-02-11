Россия в пандемию нарастила производство устриц

10:20 11.02.2022

За два года пандемии производство мидий и устриц на российских фермах суммарно выросло на 57,8%, пишет РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.

Так, в 2019 году производство мидий и устриц составляло 5,2 тыс. т, а в 2021-м - 8,3 тыс. т. Отдельно по категориям: производство живых устриц за это время выросло на 38,7%, до 4,6 тыс. т, а живых мидий — на 89,7%, до 3,7 тыс. т.

В ведомстве подчеркивается, что рост производства марикультуры наблюдается в России уже больше пяти лет. Увеличить производство мидий и устриц российским аквафермам позволила политика импортозамещения и совершенствование нормативно-правовой базы в области аквакультуры.

До 2014 года устрицы и мидии в основном импортировались в Россию из Европы. Массового товарного производства устриц в стране не было, небольшие объемы мидий (около 100 т в год) производились лишь в Приморском крае. Но после введения продэмбарго устричные фермы начали появляться в Краснодарском крае, а с 2015 года география производства расширилась: устричные и мидийные фермы стали появляться в Севастополе, Крыму и Карелии.

Однако, несмотря на общий рост производства, согласно статистике Росрыболовства, зафиксировано резкое снижение производства устриц в регионах, где до этого оно активно развивалось: речь идет о Крыме и Краснодарском крае.

Сейчас основной объем производства устриц приходится на Приморский край: в 2021 году там было выращено 4,2 тыс. т устриц, за два года производство увеличилось на 84%.

В Крыму, втором крупнейшем регионе-производителе, устриц в 2021 году было выращено лишь 212 т — в четыре раза меньше, чем в 2019 году (922 т). В Краснодарском крае производство упало за два года на 47,2% — с 36 до 19 т. Показатели увеличил только Севастополь: там устриц в 2021 году было выращено в 2,6 раз больше, чем два года назад (101 т).

Снижение производства моллюсков в Крыму и на Кубани вызвано рядом причин, в том числе неблагоприятными погодными условиями, считают эксперты. Так в 2020-м и 2021 году в Краснодарском крае из-за аномальной жары возник термоклин — температурный скачок в разных слоях воды (температура воды поднялась больше 27 градусов). Также из-за прошедших в прошлом году сильных осадков и штормов на Черном море пострадали садки, в которых выращивается марикультура, и это вызвало замор устриц на аквакультурных фермах.