Россия в пандемию нарастила производство устриц

Устричная ферма

За два года пандемии производство мидий и устриц на российских фермах суммарно выросло на 57,8%, пишет РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.

Так, в 2019 году производство мидий и устриц составляло 5,2 тыс. т, а в 2021-м - 8,3 тыс. т. Отдельно по категориям: производство живых устриц за это время выросло на 38,7%, до 4,6 тыс. т, а живых мидий — на 89,7%, до 3,7 тыс. т.

В ведомстве подчеркивается, что рост производства марикультуры наблюдается в России уже больше пяти лет. Увеличить производство мидий и устриц российским аквафермам позволила политика импортозамещения и совершенствование нормативно-правовой базы в области аквакультуры.

До 2014 года устрицы и мидии в основном импортировались в Россию из Европы. Массового товарного производства устриц в стране не было, небольшие объемы мидий (около 100 т в год) производились лишь в Приморском крае. Но после введения продэмбарго устричные фермы начали появляться в Краснодарском крае, а с 2015 года география производства расширилась: устричные и мидийные фермы стали появляться в Севастополе, Крыму и Карелии. 

Однако, несмотря на общий рост производства, согласно статистике Росрыболовства, зафиксировано резкое снижение производства устриц в регионах, где до этого оно активно развивалось: речь идет о Крыме и Краснодарском крае.

Сейчас основной объем производства устриц приходится на Приморский край: в 2021 году там было выращено 4,2 тыс. т устриц, за два года производство увеличилось на 84%.

В Крыму, втором крупнейшем регионе-производителе, устриц в 2021 году было выращено лишь 212 т — в четыре раза меньше, чем в 2019 году (922 т). В Краснодарском крае производство упало за два года на 47,2% — с 36 до 19 т. Показатели увеличил только Севастополь: там устриц в 2021 году было выращено в 2,6 раз больше, чем два года назад (101 т). 

Снижение производства моллюсков в Крыму и на Кубани вызвано рядом причин, в том числе неблагоприятными погодными условиями, считают эксперты. Так в 2020-м и 2021 году в Краснодарском крае из-за аномальной жары возник термоклин — температурный скачок в разных слоях воды (температура воды поднялась больше 27 градусов). Также из-за прошедших в прошлом году сильных осадков и штормов на Черном море пострадали садки, в которых выращивается марикультура, и это вызвало замор устриц на аквакультурных фермах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 18:38
    Гость: ну ты и хрен огородный

    Сам вписался в госбюджет и рынок и доволен,тебе всего хватает.

  2. 11.02.2022, 17:15
    Гость: Мастер

    Нужно ещё больше нарищивать это очень полезное и доходное производство. Устрицы и мидии относятся к очень полезным море-продуктам для здоровья. Во всем мире высокий уровень потребления
    и так же есть высокий спрос. Российский рынок легко поглотит все что произведут российские компании. Так держать!

  3. 11.02.2022, 15:05
    Гость: Ну ты и овощ

    из борщевого набора. Скажем так: овощей в борщ на 5 литров пойдёт рублей на 100. 5 литров это 20 порций. Что тебе не хватает?

  5. 11.02.2022, 14:25
    Гость: ?

    А что с наращиванием производства овощей из борщевого набора,для снижения цены в два раза?

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Новая ячейка общества: уже индивид, а не семья
«Сегодняшняя семья - это именно союз ощущающих себя свободными индивидуальностей, а не качественно отличающийся от отдельной личности неразделимый социальный организм»
Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации
Евгений Савостьянов
Отставной генерал ФСБ поддержал заявление Ивашова против войны и Путина
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Сергей Черняховский. Хуже войны может быть только страх перед войной
Избранное
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»
«Украина: "Кремлевские ждуны" против американских "стахановцев"»
«Запись в реестре: к чему приведет "выдача" цифровых паспортов»
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%
«Несчастный случай» написал на ламповом концерте со зрителями песню об Олимпиаде в Пекине
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Марсоход NASA совершил посадку на поверхность Марса и прислал первое фото
Принудительная вакцинация — это преступление. Медики не должны бояться об этом говорить
Регионам решили запретить понижать прожиточный минимум – победа над бедностью?
«Китайский народ не позволит делать деньги на рынке иностранцам, которые вредят стране». А мы?
Теуникова и КоМПОзит «Один страшный день»