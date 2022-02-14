Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

20:31 14.02.2022

Россия подготовила десятистраничный документ, в котором излагает свою реакцию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным.

"Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать. <...> Мы уже не раз сказали — и вы говорили, и другие представители России, — что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИД, должен сказать, что шанс есть всегда", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он доложил президенту, что МИД совместно с другими ведомствами внимательно изучил ответ Вашингтона на предложения Москвы. На ключевые вопросы — нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года — Запад отреагировал отрицательно.

"Нас, конечно, это удовлетворять не может", — добавил министр.

Вместе с этим, уточнил Лавров, вторая часть американского ответа — более конструктивная и предусматривает конкретные меры по решению вопросов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, которые появились после того, как США вышли из соответствующего договора.

Лавров уточнил, что, по его мнению, "возможности далеко не исчерпаны", в ближайшие дни продолжится обсуждение проблемных вопросов в различных контактах. Москва будет продолжать последовательную разъяснительную работу и готова выслушать серьезные встречные аргументы, заключил министр.

