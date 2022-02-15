Крепкий алкоголь в России запретят продавать в пластике

10:30 15.02.2022

В России может появиться штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в КоАП РФ" будет рассматриваться в Госдуме 15 февраля, пишет газета "Известия".

Согласно документу, штраф составит для должностных лиц от 100 тыс до 200 тыс рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Юридическим лицам придется заплатить за данное нарушение от 300 тыс до 500 тыс рублей, также с конфискацией или без оной.

Исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортная алкогольная продукция.

Документ также наделяет полицию полномочиями по контролю за производством и продажей такого алкоголя в стеклянной таре. Наказание будет вынесено, если на ней не окажется специальной маркировки.

Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Сергей Рябухин, зампред того же комитета Андрей Епишин и сенатор Ахмат Салпагаров.

Ранее положительный отзыв на новые нормы уже дало правительство.