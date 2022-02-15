Крепкий алкоголь в России запретят продавать в пластике

В России может появиться штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в КоАП РФ" будет рассматриваться в Госдуме 15 февраля, пишет газета "Известия".

Согласно документу, штраф составит для должностных лиц от 100 тыс до 200 тыс рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Юридическим лицам придется заплатить за данное нарушение от 300 тыс до 500 тыс рублей, также с конфискацией или без оной. 

Исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортная алкогольная продукция.

Документ также наделяет полицию полномочиями по контролю за производством и продажей такого алкоголя в стеклянной таре. Наказание будет вынесено, если на ней не окажется специальной маркировки.

Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Сергей Рябухин, зампред того же комитета Андрей Епишин и сенатор Ахмат Салпагаров.

Ранее положительный отзыв на новые нормы уже дало правительство.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2022, 18:00
    Гость: Андрей

    А разве до этого крепкий алкоголь в пластике продавали? Сроду не видел водку, коньяк, виски, джин или текилу в пластиковых бутылках. Или это в духе американских законов - запретить то, что возможно лишь теоретически, а реально было один раз в 40 лет хрен знает когда?

  2. 15.02.2022, 17:31
    Гость: со стороны

    Молодцы! Давно пора! В Украине уже давно его продают в стеклянной таре. Наверно,и пиво вредно продавать в пластике.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Владимир Жириновский
Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
«Пора на некоторое время забыть о братском народе и братской стране»
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
«Если отбросить нарциссизм и посмотреть на МИД с точки зрения практической пользы для государства, вывод будет, дипломатически говоря, неоднозначным»
Избранное
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Закон о защите от унижений не обеспечит ветеранам достойную старость
Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
Гарик Сукачев одержал впечатляющую победу
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?
Как заработать на написании книг?
Рецензия на фильм «Человек Божий»: Счастье — это сердце, ставшее престолом Господа
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Мельница «Манускрипт»
«Мне очень хотелось бы увидеть после долгих десятилетий депрессии и отступлений поворот к будущему, постановку и решение задач, достойных нашего народа»