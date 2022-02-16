Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»

Российские компании получат возможность стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области, известных как «русские офшоры», пишет РБК со ссылкой на законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Отмечается, что новая версия законопроекта, касающаяся, в частности, налогообложения международных холдинговых компаний в САР, Госдума рассмотрит 16 февраля.

Сейчас осуществить редомициляцию в САР могут только иностранные юрлица — в этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний» (по российскому праву, МХК). Из поправок следует, что получить аналогичный статус сможет и российская организация при выполнении нескольких условий.

Так, компания должна быть создана до 1 января 2018 года и местом ее нахождения (местом реального присутствия ее исполнительного органа) на момент подачи заявления о получении статуса МХК стал остров Русский (Приморский край) или остров Октябрьский (Калининградская область). 

Также контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года. На момент подачи заявления правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не направило возражения против перерегистрации в САР (регион будет иметь право это сделать в том случае, если доля поступлений налога на прибыль от компании превышает 1% всех поступлений этого налога в бюджет субъекта хотя бы в один год из трех предыдущих лет).

Предусмотрены в поправках и условия потери статуса международной холдинговой компании российскими фирмами, переехавшими в «русские офшоры». К ним относится, например, слияние с другой организацией, если та не является МХК, а также появление нового контролирующего лица в течение года после смены юрисдикции.

Наличие в России режима САР стало причиной для готовящегося включения страны в так называемый серый налоговый список Евросоюза. По аналогичным основаниям «серыми» налоговыми гаванями ЕС считает такие страны, как Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 15:13
    Гость: Мыскитаем

    "Русскии офшор", это не просто будка с амбарным замком, для юридического адреса на Богом забытом острове, а присутствие в неи реального управления фирмы? Не захотят же. Если можно на Каимановых островах будку купить, и не появляться там.

  2. 16.02.2022, 15:10
    Гость: good

    То есть нынешний режим создает ситуацию,
    когда избранные им не будут платить налоги?
    А потом режим нам сообщает, что работающие пенсионеры деньги гребут лопатой, поэтому пусть работают, а пенсии платить не будем!

  3. 16.02.2022, 13:52
    Гость: Шило

    Чо то совсем не понял? С точки зрения экономиста, это как на территории лагеря, казино открыть и инвесторам сразу туда переехать.

  4. 16.02.2022, 13:11
    Гость: Видимо

    наших ворюг стали из зарубежных офшоров выжимать, теперь деваться некуда, только в "русские офшоры", им конечно неохота, но платить налоги в бюджет для них еще хуже

  5. 16.02.2022, 12:24
    Гость: Ник

    Зачем нужны офшоры? Проще ликвидировать налоговую службу - и никаких налогов и офшоров.И "бизнесу" раздолье.

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