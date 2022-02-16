Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»

09:40 16.02.2022

Российские компании получат возможность стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области, известных как «русские офшоры», пишет РБК со ссылкой на законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Отмечается, что новая версия законопроекта, касающаяся, в частности, налогообложения международных холдинговых компаний в САР, Госдума рассмотрит 16 февраля.

Сейчас осуществить редомициляцию в САР могут только иностранные юрлица — в этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний» (по российскому праву, МХК). Из поправок следует, что получить аналогичный статус сможет и российская организация при выполнении нескольких условий.

Так, компания должна быть создана до 1 января 2018 года и местом ее нахождения (местом реального присутствия ее исполнительного органа) на момент подачи заявления о получении статуса МХК стал остров Русский (Приморский край) или остров Октябрьский (Калининградская область).

Также контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года. На момент подачи заявления правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не направило возражения против перерегистрации в САР (регион будет иметь право это сделать в том случае, если доля поступлений налога на прибыль от компании превышает 1% всех поступлений этого налога в бюджет субъекта хотя бы в один год из трех предыдущих лет).

Предусмотрены в поправках и условия потери статуса международной холдинговой компании российскими фирмами, переехавшими в «русские офшоры». К ним относится, например, слияние с другой организацией, если та не является МХК, а также появление нового контролирующего лица в течение года после смены юрисдикции.

Наличие в России режима САР стало причиной для готовящегося включения страны в так называемый серый налоговый список Евросоюза. По аналогичным основаниям «серыми» налоговыми гаванями ЕС считает такие страны, как Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония.