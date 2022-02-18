Москвич отсудил у «Аэрофлота» почти 150 тыс. рублей за утерянный багаж

10:20 18.02.2022

Москвич отсудил у компании "Аэрофлот" почти 150 тысяч рублей компенсации за потерянный чемодан, пишет РИА Новости со ссылкой на решение Мосгорсуда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел еще летом 2019 года, однако решение вступило в силу только сейчас.

Истец возвращался домой из поездки по Канарским островам, на ленте выдачи багажа свой чемодан он не смог обнаружить и обратился с заявлением о розыске. Багаж искали семь месяцев и в конце концов признали утраченным. Претензия о компенсации также затерялась, поэтому он вынужден был обратиться в суд.

В иске он указал, что в поездке купил одежду и косметику почти на три тысячи евро, а также предоставил подлинники чеков.

Представитель авиакомпании возражал, указывая, что чеки на иностранном языке, вещи были приобретены за несколько дней до полета и нет доказательств, что они были в чемодане. Суд отклонил эти доводы.

В итоге суд взыскал более 100 тысяч рублей компенсации ущерба, более четырех тысяч - в качестве процентов за пользование чужими деньгами, 15 тысяч компенсации морального вреда и 20 тысяч - на оплату юристов.

Решение суда обжаловали и истец, и ответчик. Истец изначально требовал компенсацию в размере почти 300 тысяч рублей. Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение низшей инстанции без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.