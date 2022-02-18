Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей

20:12 18.02.2022

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

Вскоре пресс-служба правительства сообщила, что осуществит единовременную выплату в 10 тысяч рублей жителям ЛНР и ДНР.

Ранее источник в администрации Ростовской области говорил о том, что представители ДНР и ЛНР не согласовывали с властями региона варианты возможной эвакуации людей с Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изначально также заявлял, что ему ничего неизвестно о готовящейся эвакуации

Сегодня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об экстренной эвакуации мирного населения в Россию из соображений безопасности.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный выпустил видеообращение, в котором заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности. По его словам, такой сценарий даже не рассматривается.

Залужный добавил, что жителей территорий, подконтрольных ЛДНР, "используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития".