Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.
Вскоре пресс-служба правительства сообщила, что осуществит единовременную выплату в 10 тысяч рублей жителям ЛНР и ДНР.
Ранее источник в администрации Ростовской области говорил о том, что представители ДНР и ЛНР не согласовывали с властями региона варианты возможной эвакуации людей с Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изначально также заявлял, что ему ничего неизвестно о готовящейся эвакуации
Сегодня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об экстренной эвакуации мирного населения в Россию из соображений безопасности.
В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный выпустил видеообращение, в котором заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности. По его словам, такой сценарий даже не рассматривается.
Залужный добавил, что жителей территорий, подконтрольных ЛДНР, "используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какой ВВП добрый.Вот только вся эта доброта имеет в сегодняшней России предсказуемый итог - увеличение количества безработных и нищих,увеличение государственных поборов всеми возможными и невозможными путями,рост криминала,дальнейшее ухудшение качества жизни.Впрочем,кто думать не разучился сами это прекрасно понимают.
Не дам, лучше пропью!
Сначала выбросили из России: Донбасс, Харьков, Одессу (Крым еще Ленин Америке продал, он и сейчас их собственность по документам), потом спровоцировали и наобещали райскую жизнь, как и нам в 90-х., теперь придется кормить.
Смотря для кого. Для меня-один раз пообедать в ресторане. Для соседки-пенсионерки месяц жизни
Того глядишь все население НР рванет в Россию за халявой. Хорошо бы если там и остались и жили бы за счет принимающей стороны