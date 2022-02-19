Военные на учениях с Путиным провели пуски гиперзвуковых ракет
Под руководством президента России Владимира Путина прошло плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил (ВКС), Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».
Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведён практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».
Из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка.
Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».
Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура».
Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Булаву побоялись пускать.Старье кое как летает
Как же достало это бряцание оружием. Против всего мира все равно не хватит! Лучше бы показали где какой молочный комбинат открыли или коровник какой. Лукашенко вот на парадах станки возит, значит страна что то полезное делает
Ну, заводы тоже запускают. В Дубне для производства средних беспилотников запустили. Месяц назад. Орион.
Имеете в виду Брюссель? :) а зачем?
Тогда только Искандер. Точность высокая. Гуманно.
Они зря это делают. Обвинение в геноциде получат.
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И что вы предлагаете? Сжечь всю их группировку около Донецка? А зачем проявлять такое несоразмерное зверство?
Тогда уже нас обвинят в геноциде. Да и жалко, по совести. Они же хотели "кружевные трусики", а для этого безвиз... А вовсе не то, что получилось.