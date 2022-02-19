Военные на учениях с Путиным провели пуски гиперзвуковых ракет

16:01 19.02.2022

Под руководством президента России Владимира Путина прошло плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил (ВКС), Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням.

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведён практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

Из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка.

Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура».

Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.