Владимир Путин 21 февраля выступит с телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны.
«В ближайшее время обращение Владимира Путина», - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет принято 21 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
я так и знал.
У него ничего не получается, печально конечно
заизвинялся перед шольцами и макаронами?
мир и дружба, они же не хотят потерять Харьков и Одессу.
ещё более невыгодные моменты были бы впереди.