Владимир Путин 21 февраля выступит с телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны.

«В ближайшее время обращение Владимира Путина», - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет принято 21 февраля.

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