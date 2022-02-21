Владимир Путин 21 февраля выступит с телеобращением к россиянам

20:28 21.02.2022

Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны.

«В ближайшее время обращение Владимира Путина», - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет принято 21 февраля.