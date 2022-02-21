Члены Совбеза РФ поддержали признание независимости ЛНР и ДНР

В соответствие с международным правом, государство вправе признавать или не признавать государства и иные изменения в международных отношениях. Так что Президент РФ не вышел за пределы международного права, точно так же, как Президент Зеленский в свое время не нарушил его, отказав в признании избрание Президентом Беларуси АГЛ. Другое дело, насколько это отвечает здравому смыслу. Тут много отзывов бестолковых особей, которые, чувствуется, в производстве материальных и духовных благ не задействованы и целиком разделяют формулу, говорят, Е.Гайдара: у нас есть нефть, все остальное - купим. Нефть и газ татары и хохлы добудут, избранные продадут и все остальное нам купят и к избе подвезут. Далее: все другие государства вправе отреагировать на акт признания принятием любых мер, исключая противоречащие принципам международного права( по ст. 2 Устава ООН).Конечно, начнется рассмотрение вопросов о том, отвечают ли ЛДНР критериям суверенного государства, действительно ли органы оных осуществляют государственную власть на определенной территории, являются ли они демократически избранными и т.п. Понятно, мнения будут кардинально расходится.