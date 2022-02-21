Члены Совбеза РФ поддержали признание независимости ЛНР и ДНР
Члены Совета Безопасности Российской Федерации высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет принято 21 февраля.
Напомним, ранее лидеры ДНР и ЛНР призвали Владимира Путина признать независимость указанных республик.
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо "прото" осознать, что США ведут против русского народа( а ,может, и не народа, а других субъектов на территории РФ) такую же войну, какую ведет кремлевская россия против киевской украины. Т.е. - не настоящую, а "гибридную".
Меня военкомат дернет - не сюрприз, а вполне ожидаемо. И с нацюками я вполне готов встретиться в реале. Еще при сьеме КБУ встречался...
А детишки проффесианальных патриотов нам встретятся?
В соответствие с международным правом, государство вправе признавать или не признавать государства и иные изменения в международных отношениях. Так что Президент РФ не вышел за пределы международного права, точно так же, как Президент Зеленский в свое время не нарушил его, отказав в признании избрание Президентом Беларуси АГЛ. Другое дело, насколько это отвечает здравому смыслу. Тут много отзывов бестолковых особей, которые, чувствуется, в производстве материальных и духовных благ не задействованы и целиком разделяют формулу, говорят, Е.Гайдара: у нас есть нефть, все остальное - купим. Нефть и газ татары и хохлы добудут, избранные продадут и все остальное нам купят и к избе подвезут. Далее: все другие государства вправе отреагировать на акт признания принятием любых мер, исключая противоречащие принципам международного права( по ст. 2 Устава ООН).Конечно, начнется рассмотрение вопросов о том, отвечают ли ЛДНР критериям суверенного государства, действительно ли органы оных осуществляют государственную власть на определенной территории, являются ли они демократически избранными и т.п. Понятно, мнения будут кардинально расходится.
надо прото Осознать - сша ведут войну против Руских как народа.
и украина Окупирована.
Плохой ты физиогномист. Путину просто скучно. Решение уже принято, осталось соблюсти ритуал. Рутина. Оживился только один раз, когда Нарышкин с перепугу предложил присоединить ЛДНР к России. Видно, что предложение понравилось.
Для вас спокойнее, когда наш президент скучает. Молитесь, чтобы никто не предложил ЕС к России присоединить. Вдруг согласится?