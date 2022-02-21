Беженцы в Ростовской области начали устраивать «голодные протесты»
В Ростовской области порядка 200 беженцев отказались идти на ужин из-за недовольства сложившейся ситуацией.
RostovGazeta со ссылкой на волонтера, оказывающего помощь прибывшим, сообщила, что на работу зовут бывших сотрудников детских лагерей, чтобы помогать людям. Приходится работать практически круглосуточно.
«Около 200 беженцев отказались приходить на ужин. Некоторые прибывшие с благодарностью относятся к тем, кто им помогает. Другие выражают протест, но причин не объясняют», - отметила собеседница издания.
Напомним, тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область, так как им заявили, что Украина может развязать войну. Часть беженцев живет в пунктах временного размещения, других селят в детских лагерях и санаториях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кто хочет умереть - не мешайте.
Не надо врать!
Что эти несколько человек на десятки тысяч просто провокаторы, внедрившиеся в группы беженцев укролюбы? Им нужно столкнуть лбами жителей Донбасса и русских, возможно, они выполняют задание британцев, пустивших утку о "депортации", тогда как это эвакуация. Не верю, что сидевшие в подвалах под обстрелами люди могут так себя вести! Это провокаторы, как и те, кто здесь пишут враждебные комментарии.
Прекрасное предложение , с вас и начнем , подселивайте , предоставляейте все удобства , кормите-поите , выдавайте пособие на мелкие расходы, обеспечте в будушем рабочими местами и социальным пакетом (за ваш счет). А потом и о политике поговорим.
Хватает на коммуналку и остальное еле еле растянуть на месяц ,то что в принципе скромно может быть потрачено за неделю. Остальное как бог даст. Это если жить на пенсию , заработанную за 40-45 лет, не работая. Если конечно это не бывшие депутаты думы. На землю спускайтесь почаще.