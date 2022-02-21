Беженцы в Ростовской области начали устраивать «голодные протесты»

15:22 21.02.2022

В Ростовской области порядка 200 беженцев отказались идти на ужин из-за недовольства сложившейся ситуацией.

RostovGazeta со ссылкой на волонтера, оказывающего помощь прибывшим, сообщила, что на работу зовут бывших сотрудников детских лагерей, чтобы помогать людям. Приходится работать практически круглосуточно.

«Около 200 беженцев отказались приходить на ужин. Некоторые прибывшие с благодарностью относятся к тем, кто им помогает. Другие выражают протест, но причин не объясняют», - отметила собеседница издания.

Напомним, тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область, так как им заявили, что Украина может развязать войну. Часть беженцев живет в пунктах временного размещения, других селят в детских лагерях и санаториях.