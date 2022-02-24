Путин попросил бизнес с пониманием отнестись к военной операции на Украине
Президент России Владимир Путин провел встречу с крупным российским бизнесом. Он призвал отнестись к военной операции на Украине с пониманием и работать с правительством в поисках инструментов поддержки.
По его словам, военная операция — это вынужденная мера, России «не оставили шансов поступить иначе». Путин заявил, что были созданы такие риски в сфере безопасности, что «другими средствами отреагировать было невозможно».
«Хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места. Исходили из тех реалий, которые складываются. Со стороны правительства, власти в самом широком смысле этого слова, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам хорошие условия. Обеспечить больше свободы. Ответ может только один, обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, как здесь коллеги выразились, чтобы была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена»,— приводит слова Путина «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если допустить что это произойдёт, ваш вопрос не имеет принципиального значения - к тому моменту даже у российских алигархов денег не будет.
"Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка, акции которого уже рухнули более чем на 40%"
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А тем временем ...
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"Путин попросил бизнес с пониманием отнестись к военной операции на Украине"
Что на войне взять то можно , но куда важнее удержать. И вот тут бурная эйфория ура-воинствующих "патриотов| выглядит крайне не убедительно , на уровне истерики.
Ну так они и отнесутся с пониманием - быстро смекнут, кто является причиной разрушения их бизнеса. И пустят часть своих средств на устранение этой причины, сидящей сейчас на аляповатом стуле напротив них. Ничего личного, просто бизнес.
Минц проведет мастер-классы.