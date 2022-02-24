"Путин попросил бизнес с пониманием отнестись к военной операции на Украине"

22:44 24.02.2022

Президент России Владимир Путин провел встречу с крупным российским бизнесом. Он призвал отнестись к военной операции на Украине с пониманием и работать с правительством в поисках инструментов поддержки.

По его словам, военная операция — это вынужденная мера, России «не оставили шансов поступить иначе». Путин заявил, что были созданы такие риски в сфере безопасности, что «другими средствами отреагировать было невозможно».

«Хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места. Исходили из тех реалий, которые складываются. Со стороны правительства, власти в самом широком смысле этого слова, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам хорошие условия. Обеспечить больше свободы. Ответ может только один, обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, как здесь коллеги выразились, чтобы была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена»,— приводит слова Путина «Коммерсант».