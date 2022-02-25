Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева

16:40 25.02.2022

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков обратился к гражданам Украины с заверением в том, что российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева.

"Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - сказал он в очередном обращении.

Он отметил, что украинское военное руководство по совету Пентагона и ЦРУ расположило в жилых кварталах реактивные артиллерийские системы для провоцирования ответного огня по местным жителям - по данным разведки, на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.

"Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный подчерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны также рассказал о ходе спецоперации:

Подразделения Луганской народной республики и Донецкой народной республики продвинулись вглубь обороны на 11-12 километров.

Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Зафиксированы случаи самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ.

Вооруженные силы России завершили блокирование Чернигова.

Накануне была проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки.

При захвате аэродрома Гостомель было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.

Потерь в Вооруженных Силах России нет.

В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада.