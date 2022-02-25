Собянин заявил о снятии отдельных коронавирусных ограничений

Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в столице продолжается снижение заболеваемости омикроном. Так, по сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Вдвое сократилось число госпитализаций. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.

Также он отметил, что с 28 февраля будут сняты некоторые ограничения. В частности, с данного числа будут разблокированы социальные карты пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г. отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», - написал он в своем блоге.

Что касается требования о переводе 30% штата компаний на удаленную работу, то оно станет рекомендацией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.02.2022, 19:44
    Гость: Чавес 10

    Он не имел права так делать! Спроси, когда его привлекут к ответственности за превышение полномочий

  4. 25.02.2022, 18:42
    Гость: "благодетель смилостивился"

    Тут на некоторых ветках обсуждения основным врагом назначена "пятая колонна".
    И это ещё раз говорит о том, что конфликт на Украине "разморожен" для того, чтобы увести отответственности настоящих врагов России.
    Один из них - Собянин.
    В одном ряду с ним пребывают: Попова, Мишустин, Медведев, Гинсбург, Голикова, Чубайс и т.д.
    Вопрос - кто управляет Россией?

  5. 25.02.2022, 17:41
    Гость: будут разблокированы социальные карты...

    А компенсацию за понесенные убытка этот мэрзавец заплатить не хочет?

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