Собянин заявил о снятии отдельных коронавирусных ограничений

15:43 25.02.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в столице продолжается снижение заболеваемости омикроном. Так, по сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Вдвое сократилось число госпитализаций. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.

Также он отметил, что с 28 февраля будут сняты некоторые ограничения. В частности, с данного числа будут разблокированы социальные карты пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г. отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», - написал он в своем блоге.

Что касается требования о переводе 30% штата компаний на удаленную работу, то оно станет рекомендацией.