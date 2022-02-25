Собянин заявил о снятии отдельных коронавирусных ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в столице продолжается снижение заболеваемости омикроном. Так, по сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Вдвое сократилось число госпитализаций. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.
Также он отметил, что с 28 февраля будут сняты некоторые ограничения. В частности, с данного числа будут разблокированы социальные карты пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями.
«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г. отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», - написал он в своем блоге.
Что касается требования о переводе 30% штата компаний на удаленную работу, то оно станет рекомендацией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вернул людям положенное, и даже не извинился...
Он не имел права так делать! Спроси, когда его привлекут к ответственности за превышение полномочий
нам когда разблокируют?
Тут на некоторых ветках обсуждения основным врагом назначена "пятая колонна".
И это ещё раз говорит о том, что конфликт на Украине "разморожен" для того, чтобы увести отответственности настоящих врагов России.
Один из них - Собянин.
В одном ряду с ним пребывают: Попова, Мишустин, Медведев, Гинсбург, Голикова, Чубайс и т.д.
Вопрос - кто управляет Россией?
А компенсацию за понесенные убытка этот мэрзавец заплатить не хочет?