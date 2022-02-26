Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Запада против России

13:44 26.02.2022

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Запада о введении санкций против членов Совбеза РФ и России в целом.

Зампред Совбеза отметил, что ни он, ни члены его семьи "не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом". А санкции "принимаются от политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России".

Ключевые положения заявления Медведева:

Санкции ничего не изменят. Военная операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых говорил Владимир Путин. Санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели, в том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. В принципе представляется возможность отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3. Дипломатические отношения не особо нужны. "Пора закрывать посольства на амбарные замки". Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ - "неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости". Более того, это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране типа смертной казни для особо опасных преступников. На арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом надо будет отвечать симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу и, возможно, национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях.

На тезис Дмитрия Медведева о возможном снятии моратория на смертную казнь уже отреагировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Мораторий введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, сказал сенатор РИА Новости.