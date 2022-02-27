Россиянам напомнили об ответственности за помощь другим странам во вред РФ

15:17 27.02.2022

Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.

"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (государственная измена)", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.

В Генпрокуратуре напомнили, что российские Вооруженные силы проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик.

