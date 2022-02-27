Россиянам напомнили об ответственности за помощь другим странам во вред РФ
Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.
"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (государственная измена)", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.
В Генпрокуратуре напомнили, что российские Вооруженные силы проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Комментарии читателей Оставить комментарий
За 4 дня вы не заняли ни одного райцентра а потеряли 3500 солдат и кучу техники.
Нынешние органы РФ рьяно ищут шпионов там где их нет, проверяют простых людей, работяг, мигрантов, уборщиц закрытых предприятий, преподавателей ВУЗов. Но абсолютно не замечают и не проверяют высоко поставленных чиновников, генералитет и помощников президента. У них указания начальство не трогать. Хотя все шпионы там их просто масса, они там все ещё с 90х годов были внедрены и работают. Российские чиновники и генералы выезжая за рубеж по делам или на отдых и посещая посольства там передают секретные сведения и вербуются. Вот за кем следует следить и задерживать, здесь идет основная утечка госсекретов. А не простые граждане которые танк на дороге сфотают и в сети выложат. Конечно когда проводится военная операция этого делать не следует, помогать врагу раскрывать дислокацию и передвижение российских войск. Нужно просто вести разъяснительною работу а не хватать всех подряд.
Интересно, граждане германии времен гитлеризма тоже этот принцип исповедовали?
Если нет на сайте хохлоМО, значит 100% фейк, так как, партнёры один фейк заставили удалить, и скорей всего через хорошие люли. В соцсетях, что хотят публиковать разрешили, пипл схавает, а вот если это озвучат западные СМИ или ещё хуже официальные лица, а их ткнут носом в эту воняющую субстанцию, то будет неудобно
Я что-то не пойму, неужели будут судить Сахипзадовну?
ЗВР 311.2 млрд долларов размещена в ИНОСТРАННЫХ ценных бумагах, включая 113.5 млрд долларов из ликвидной части ФНБ
151.9 млрд долларов в ИНОСТРАННЫХ коммерческих и центральных банках.
ЭТО ИЗМЕНА РОДИНЫ, не так ли? А может я что-то не понимаю?
Или ХРАНЕНИЕ ЗОЛОТА за пределами РФ разве не измена Родине?