Россиянам напомнили об ответственности за помощь другим странам во вред РФ

© KM.RU, Илья Шабардин

Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России. 

"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (государственная измена)", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.

В Генпрокуратуре напомнили, что российские Вооруженные силы проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2022, 19:46
    Гость: Европеец

    За 4 дня вы не заняли ни одного райцентра а потеряли 3500 солдат и кучу техники.

  2. 27.02.2022, 19:45
    Гость: Чекист

    Нынешние органы РФ рьяно ищут шпионов там где их нет, проверяют простых людей, работяг, мигрантов, уборщиц закрытых предприятий, преподавателей ВУЗов. Но абсолютно не замечают и не проверяют высоко поставленных чиновников, генералитет и помощников президента. У них указания начальство не трогать. Хотя все шпионы там их просто масса, они там все ещё с 90х годов были внедрены и работают. Российские чиновники и генералы выезжая за рубеж по делам или на отдых и посещая посольства там передают секретные сведения и вербуются. Вот за кем следует следить и задерживать, здесь идет основная утечка госсекретов. А не простые граждане которые танк на дороге сфотают и в сети выложат. Конечно когда проводится военная операция этого делать не следует, помогать врагу раскрывать дислокацию и передвижение российских войск. Нужно просто вести разъяснительною работу а не хватать всех подряд.

  3. 27.02.2022, 19:39
    Гость: Павел__

    Интересно, граждане германии времен гитлеризма тоже этот принцип исповедовали?

  4. 27.02.2022, 19:29
    Гость: Включай мозг.

    Если нет на сайте хохлоМО, значит 100% фейк, так как, партнёры один фейк заставили удалить, и скорей всего через хорошие люли. В соцсетях, что хотят публиковать разрешили, пипл схавает, а вот если это озвучат западные СМИ или ещё хуже официальные лица, а их ткнут носом в эту воняющую субстанцию, то будет неудобно

  5. 27.02.2022, 19:23
    Гость: Саратовец

    Я что-то не пойму, неужели будут судить Сахипзадовну?
    ЗВР 311.2 млрд долларов размещена в ИНОСТРАННЫХ ценных бумагах, включая 113.5 млрд долларов из ликвидной части ФНБ
    151.9 млрд долларов в ИНОСТРАННЫХ коммерческих и центральных банках.

    ЭТО ИЗМЕНА РОДИНЫ, не так ли? А может я что-то не понимаю?

    Или ХРАНЕНИЕ ЗОЛОТА за пределами РФ разве не измена Родине?

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