Отчисленные из зарубежных вузов россияне смогут учиться в РФ бесплатно

© KM.RU, Алексей Белкин

В случае отчисления из зарубежных вузов российские студенты смогут продолжить учебу в вузах России бесплатно.

"Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно", - цитирует "Российская газета" заявление пресс-службы Минобрнауки. 

Среди вузов, готовых предоставить места - МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.

В понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым заявила о случаях отчисления из европейских вузов студентов из России в связи с ситуацией на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 02:43
    Гость: ха

    Все верно! Те, кто обучался по программам гуманитарной помощи малоимущим, должны иметь право занять бюджетные места в российских вузах! $)

  3. 01.03.2022, 01:14
    Гость: Ceburec

    Из западных ВУЗов выходят конченые идиоты...Вы посмотрите на всех этих шольцев с макронами-явные признаки отклонений...

  5. 28.02.2022, 21:34
    Гость: замечание

    В зарубежных вузах учатся детки богатых родителей,которые в состоянии заплатить за обучение в российских вузах.
    А бесплатно пусть обучаются дети бедных работающих.

Все комментарии (15)
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