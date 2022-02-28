Отчисленные из зарубежных вузов россияне смогут учиться в РФ бесплатно

19:19 28.02.2022

В случае отчисления из зарубежных вузов российские студенты смогут продолжить учебу в вузах России бесплатно.

"Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно", - цитирует "Российская газета" заявление пресс-службы Минобрнауки.

Среди вузов, готовых предоставить места - МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.

В понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым заявила о случаях отчисления из европейских вузов студентов из России в связи с ситуацией на Украине.