Роспотребнадзор рекомендовал отменить все ограничения, кроме ношения масок
Роспотребнадзор в новых методических рекомендациях по профилактике коронавируса рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию.
"Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Данное решение было принято с учетом существенного снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вирусы это не мухи, они не летают в воздухе сами по себе, а содержатся в мелких каплях слюны и слизи носа и рта. Маска может их залержать. Но медицинских масках вы можете увидеть сами странных черных червей. Они оживают, если маску надеть на чашку с кипятком. Они легко фиксируются любой видеокамерой с телефона. Это Моргеллоны - искусственно созданная болезнь (бактериальная инфекция) и система вторжения в ткань человека управляющих биологических волокон. Поэтому маску следует прокипятить.
У тебя Левизна головного мозга. У леванутых все левые - и буржуи и путин и банкиры...
кстати тем кому все еще непонятно кто сидит на верхушке этой странной конторы ставшей по сути вчк рф, приведу следующую инфу:
в сша регулятор госдепа cdc только что отменил Говид "ограничения", но Оставил принуждение сидеть в маске внутри помещений - как видите роспотреблять выпустил Копию инструкции cdc просто слово в слово..
я давно предлагал распустить правительство рф и просить гугл своим гуглопереводчиком тупо транслировать Приказы правительства сша дарагим рассеянам Без Посредников..
потому что правительство рф именно Этим и занимается - можно сэкономить, СИЛЬНО сэкономить.. гуглопередводчик не будет заниматься коррупцией хотя-бы.
Маска как-то задерживает капельки соплей и тому подобную хрень.
Вирус сам по себе практически не живет.
Но в каждой капле соплей или слизи могут быть сотни тысяч живых вирусов.
Ву компрене?
надевать?