Роспотребнадзор рекомендовал отменить все ограничения, кроме ношения масок

12:18 1.03.2022

Роспотребнадзор в новых методических рекомендациях по профилактике коронавируса рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию.

"Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Данное решение было принято с учетом существенного снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов.