Роспотребнадзор рекомендовал отменить все ограничения, кроме ношения масок

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Роспотребнадзор в новых методических рекомендациях по профилактике коронавируса рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. 

"Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Данное решение было принято с учетом существенного снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 21:22
    Гость: Вирусы по одному не летают

    Вирусы это не мухи, они не летают в воздухе сами по себе, а содержатся в мелких каплях слюны и слизи носа и рта. Маска может их залержать. Но медицинских масках вы можете увидеть сами странных черных червей. Они оживают, если маску надеть на чашку с кипятком. Они легко фиксируются любой видеокамерой с телефона. Это Моргеллоны - искусственно созданная болезнь (бактериальная инфекция) и система вторжения в ткань человека управляющих биологических волокон. Поэтому маску следует прокипятить.

  2. 01.03.2022, 20:59
    Гость: Тебе лечится нужно

    У тебя Левизна головного мозга. У леванутых все левые - и буржуи и путин и банкиры...

  3. 01.03.2022, 18:49
    Гость: d

    кстати тем кому все еще непонятно кто сидит на верхушке этой странной конторы ставшей по сути вчк рф, приведу следующую инфу:
    в сша регулятор госдепа cdc только что отменил Говид "ограничения", но Оставил принуждение сидеть в маске внутри помещений - как видите роспотреблять выпустил Копию инструкции cdc просто слово в слово..
    я давно предлагал распустить правительство рф и просить гугл своим гуглопереводчиком тупо транслировать Приказы правительства сша дарагим рассеянам Без Посредников..
    потому что правительство рф именно Этим и занимается - можно сэкономить, СИЛЬНО сэкономить.. гуглопередводчик не будет заниматься коррупцией хотя-бы.

  4. 01.03.2022, 18:15
    Гость: "рихметика" о другом.

    Маска как-то задерживает капельки соплей и тому подобную хрень.
    Вирус сам по себе практически не живет.
    Но в каждой капле соплей или слизи могут быть сотни тысяч живых вирусов.
    Ву компрене?

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