Валентина Матвиенко дала совет россиянам, что делать во время санкций

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала россиянам совет, что делать в условиях предельно жестких санкций Запада в отношении России из-за спецоперации на Украине. По словам Матвиенко, «самое главное — всем включить мозги». Тем самым, по ее мнению, можно противодействовать панике.

«В тех условиях беспрецедентных санкций против России сейчас самое главное — всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работать бизнесу, частной инициативе, предпринимателям, малому и среднему бизнесу, включить все наши возможности, потенциал страны и ничем не навредить. Чтобы не было паники, спокойная мыслительная работа, как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные ресурсы и возможности включить», — цитирует Матвиенко Znak.com.

Матвиенко считает, что сложившейся в России экономической ситуацией могут пользоваться «некоторые недобросовестные предприниматели, для которых по-прежнему во главе угла только прибыль». Этого, считает Матвиенко, допустить нельзя.

«Сегодня весь бизнес должен стать национальным и помогать укреплять и дальше развивать экономику, не допустить роста цен ни на продукты питания жизненно важные, ни на лекарства и, конечно же, на строительные материалы», — сказала Матвиенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2022, 00:14
    Гость: World

    Где у "сенаторов" ДУ (долевое участие и разделение отвественности - в том числе из их кармана - с народом?)
    Валентина МАтвиенкло - все верно сказала - Надо включать мозги НАМ .
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    Хм.. любим самокритику?

  2. 03.03.2022, 00:11
    Гость: Ох,Валентина Иванна

    Если бы ,вы сами включили мозги и убрали свой фантастически лицемерный цинизм,вы бы это не сказали.

  3. 02.03.2022, 23:47
    Гость: Мой совет Вале

    Вернуть миллиарды у сынка для помощи народу не подумала? Хочешь чтобы народ сам об этом догадался?

  5. 02.03.2022, 23:12
    Гость: Петр

    Хорошо было бы, если бы власть в России перестала воровать и придуриваться. А то на них уже смотреть противно.

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