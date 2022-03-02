Валентина Матвиенко дала совет россиянам, что делать во время санкций

21:12 2.03.2022

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала россиянам совет, что делать в условиях предельно жестких санкций Запада в отношении России из-за спецоперации на Украине. По словам Матвиенко, «самое главное — всем включить мозги». Тем самым, по ее мнению, можно противодействовать панике.

«В тех условиях беспрецедентных санкций против России сейчас самое главное — всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работать бизнесу, частной инициативе, предпринимателям, малому и среднему бизнесу, включить все наши возможности, потенциал страны и ничем не навредить. Чтобы не было паники, спокойная мыслительная работа, как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные ресурсы и возможности включить», — цитирует Матвиенко Znak.com.

Матвиенко считает, что сложившейся в России экономической ситуацией могут пользоваться «некоторые недобросовестные предприниматели, для которых по-прежнему во главе угла только прибыль». Этого, считает Матвиенко, допустить нельзя.

«Сегодня весь бизнес должен стать национальным и помогать укреплять и дальше развивать экономику, не допустить роста цен ни на продукты питания жизненно важные, ни на лекарства и, конечно же, на строительные материалы», — сказала Матвиенко.