15:26 3.03.2022

Шведский мебельный концерн IKEA решил приостанавливает свою работу в России и Белоруссии.

«IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии. Кроме того, IKEA и Фонд IKEA жертвуют более 400 млн шведских крон (свыше $41 млн) на помощь тем, кто был вынужден бежать из-за войны на Украине», - цитирует ТАСС сообщение компании.

Также отмечается, что ситуация повлияла на цепочку поставок и операции в регионе.

«Это означает, что концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает все производство, которое IKEA Industry ведет в РФ. Это также означает, что все поставки от всех наших российских субподрядчиков на объекты IKEA Industry приостановлены», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что Ingka Group закроет магазины IKEA в России, но торговые центры MEGA останутся открытыми. Эти решения напрямую касаются 15 000 сотрудников IKEA. Компания при этом «гарантирует, что сотрудники сохранят как доход, так и занятость в ближайшем будущем».