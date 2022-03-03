IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии
Шведский мебельный концерн IKEA решил приостанавливает свою работу в России и Белоруссии.
«IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии. Кроме того, IKEA и Фонд IKEA жертвуют более 400 млн шведских крон (свыше $41 млн) на помощь тем, кто был вынужден бежать из-за войны на Украине», - цитирует ТАСС сообщение компании.
Также отмечается, что ситуация повлияла на цепочку поставок и операции в регионе.
«Это означает, что концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает все производство, которое IKEA Industry ведет в РФ. Это также означает, что все поставки от всех наших российских субподрядчиков на объекты IKEA Industry приостановлены», - говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что Ingka Group закроет магазины IKEA в России, но торговые центры MEGA останутся открытыми. Эти решения напрямую касаются 15 000 сотрудников IKEA. Компания при этом «гарантирует, что сотрудники сохранят как доход, так и занятость в ближайшем будущем».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Накину еще: квадратиш практиш приходиться заказывать в Корее, а поставки негритятины полностью прекращены! И английский экспорт как сократился, кстати что нам давала Англия?
Меня «выгоняете» лет 8. Не устали, болезные ?
По моему, мы сами это перестаём закупать у вас.
Хороший бесплатный совет.
Напишите «Обратно в СССР : «что потеряли «мирные» россияне за 7 дней войны».
Там неполный, но огромный список всех фирм, которые ушли, уходят или остановили деятельность в России.
Из этого списка идёт страх. Но до вас это дойдёт наверное чуть позже.
ты о себе побеспокойся, грамотей. Посмотрик как прыгать будешь когда газ отключат. Вас, тварей, учить нужно заново, память короткая о нашем солдате.