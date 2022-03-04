Минобороны РФ сообщило о попытке провокации у Запорожской АЭС

12:41 4.03.2022

В Минобороны РФ заявили о попытке украинских националистов устроить провокацию у Запорожской АЭС.

Сообщается, что ночью из учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, был обстрелян мобильный патруль Росгвардии. Огневые точки были подавлены, но, покидая здание, украинские диверсанты подожгли здание.

По данным ведомства, целью провокации была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Об этом свидетельствуют последующие переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США и Британией, пишет Nakanune.ru

Также отмечается, что российские военные взяли под контроль украинский Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии до прихода российских подразделений покинули объект. В настоящее время АЭС работает в штатном режиме.