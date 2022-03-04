Минобороны РФ сообщило о попытке провокации у Запорожской АЭС
В Минобороны РФ заявили о попытке украинских националистов устроить провокацию у Запорожской АЭС.
Сообщается, что ночью из учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, был обстрелян мобильный патруль Росгвардии. Огневые точки были подавлены, но, покидая здание, украинские диверсанты подожгли здание.
По данным ведомства, целью провокации была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Об этом свидетельствуют последующие переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США и Британией, пишет Nakanune.ru
Также отмечается, что российские военные взяли под контроль украинский Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии до прихода российских подразделений покинули объект. В настоящее время АЭС работает в штатном режиме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я не знал что аэродром костомель-гонобобель в 20км от границы!
А кто то здесь говорил за месяц .....что будкт провокаци имено на этой АЭС..........
Ватники, а скажите ка . как вы собрались воевать с НАТО если вы за 8 дней в Украине смогли продвинуться на 20 км ? Вас же один НАТОвский батальон разобьёт в пух и прах.
Что бы там не говорили наши враги, но мы держим слово. Сказали что стреляем по важным военным объектам и держим слово . сегодня разхерачили важный объект в Чернигове. Это СШ, для непонятливых СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21. А заодно близстоящие жилые дома.
На время боевых действий нужно глушить реакторы, без вариантов!