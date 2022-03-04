Apple переименовала на картах Минобороны РФ в «Министерство Фашизма РФ»

21:21 4.03.2022

Министерство обороны России на картах Apple было переименовано в «Министерство Фашизма Российской Федерации».

В настоящее время известно, что Роскомнадзор направил в адрес «яблочной» компании письмо «с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное».

В ведомстве отметили, что компания нарушила положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающихся недопустимости сведений, выражающих «явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России», сообщает РБК.

При этом отмечается, что «на данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное». «В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», - заявили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила в России продажи своей продукции и ограничила работу сервисов.