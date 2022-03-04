Apple переименовала на картах Минобороны РФ в «Министерство Фашизма РФ»

Министерство обороны России на картах Apple было переименовано в «Министерство Фашизма Российской Федерации».

В настоящее время известно, что Роскомнадзор направил в адрес «яблочной» компании письмо «с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное».

В ведомстве отметили, что компания нарушила положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающихся недопустимости сведений, выражающих «явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России», сообщает РБК.

При этом отмечается, что «на данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное». «В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», - заявили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила в России продажи своей продукции и ограничила работу сервисов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2022, 01:38
    Гость: ABCD

    Иногда США поражают своей мега наглостью. За последние 140 лет США развязали по миру более 1600 войн и конфликтов, только за последние 70 лет около сотни. Чего стоят крупные войны -нападение на крохотную Корею, микроскопический Вьетнам, Ирак, Ливия, Сомали, Афган, Югославия, Куба, Гренада, Панама, Сальвадор итд.. и нечего, они себя ни разу фашистами не считают! Выращивание на Украине неонацистов и натравливание их на мирные города Донбасса, попытка арабской весны в Сирии и пять лет там чудовищной гражданской войны куда США влезли без разрешения, это не фашизм? Только в Ираке уже после оккупации было убито и погибло от действия армии США более полутора миллионов человек!
    Бомбёжка гражданских городов атомными бомбами в Японии -ерунда в их понимании. Смотрел по "дискавери" как США оправдали свои действия- "нужно было показать советам что они будут следующие".

  2. 05.03.2022, 00:35
    Гость: КАКАЯ РАЗНИЦА

    Как оскарбили, и как назвали. Как так можно было идти атаковать, не имея крепкий тыл. Гиркин был прав, организуйте тылы при наступлении, в ютубе долбанном столько пленных показанно российских солдат, что это просто аух.

  3. 05.03.2022, 00:31
    Гость: Кто как обзывается,

    Тот сам так называется, - так Президент Путин отреагировал однажды.

    Это, конечно, глупая выходка, и можно было бы переименовать компанию Эппл в Огрызок, на нашей территории, разумеется, название их компании отображались бы так. Во всяком случае, можно так их называть: Огрызок, тем более, что надкус они сами сделали))) Как в том анекдоте про яблоки: спросили русского, еврея и украинца, что они сделают, если каждому дадут воз яблок? Русский сказал, что сделает заготовки на зиму, еврей сказал, что продаст, а украинец ответил: "зьем, а который не зьем, те вси понадкусаю". Наверное, этих Эпплов тоже покусали бешеные укронацики, бандеровские отморозки, которые действуют, как фашисты, садисты и негодяи, в отношении мирных людей, женщин, детей, безоружных пленных.

    Макрон не видит нацистов на Украине, но на альт-медиа в США вышла статья Майкла Снайдера, который рассказал, что из себя представляют нацисты на Украине, что они были включены в вооруженные силы официально, что нацисты вошли в руководство на высшем уровне, заседают в парламенте Украины. Они рассказали Майклу в интервью, что они думают про "жiдив" и что собираются с ними делать, а пока оскверняют еврейские кладбища, малюют фашистские знаки на синагогах и носят соответствующие нашивки.
    Так что, резюмировал Снайдер, обращаясь к читателям, когда вас будут призывать принять сторону Украины, задумайтесь, кого вы поддерживаете! Пусть г-н Макрон ознакомится с этой статьёй на Blacklisted News, может, прозреет!

  4. 05.03.2022, 00:22
    Гость: Вопрос

    Вроде бы законное требование от РКН,но если Аррle за то что его штрафуют вообще заблокирует все сервисы на территории РФ?

  5. 05.03.2022, 00:11
    Гость: зачем обращать внимание

    на какое-то обгрызенное яблоко? пусть развлекаются-им просто хочется нас позлить. Щассс...

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