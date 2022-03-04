Госдума ввела наказание за фейки о Вооруженных силах России

10:58 4.03.2022

Госдума приняла во втором, основном и в третьем чтении закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России.

Закон предусматривает наказание за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, «содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» в виде штрафа размером от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18-ти месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщает ИА Regnum.

Если деяние будет совершено лицом с использованием своего служебного положения; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с искусственным созданием доказательств обвинения; из корыстных побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, будет грозить срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы.