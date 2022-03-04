Госдума ввела наказание за фейки о Вооруженных силах России
Госдума приняла во втором, основном и в третьем чтении закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России.
Закон предусматривает наказание за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, «содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» в виде штрафа размером от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18-ти месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщает ИА Regnum.
Если деяние будет совершено лицом с использованием своего служебного положения; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с искусственным созданием доказательств обвинения; из корыстных побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, будет грозить срок от 5 до 10 лет лишения свободы.
Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кретинизм головного мозга зашкаливает. Вы зачем приперлись на нашу землю? Кто вас звал? Вот только задумайтесь и дайте честный ответ сами себе. Мне ваш ответ не нужен.
но почему-то там все бандеровцы есть рускоязычные, и половина - с рускими фамилиями.
"афганистан" тут у нас еще впереди...
Так и цыфры сравнялись там за 9 лет, а здесь за 9 дней.
Меня интересует вопрос. Почему Украинские власти не вводят цензуру. Абсолютно все украинские сайты доступны, а мы =победители= ВСЁ по закрывали.
Что наши победы такие ошеломительные что наши руководители боятся что у нас от этих=побед= крыши посносит?