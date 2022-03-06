В Госдуме предложили скрывать декларации попавших под санкции чиновников

Здание Госдумы РФ

В Госдуму внесен законопроект о запрете публиковать декларации о доходах и расходах чиновников, попавших под санкции из-за рубежа, сообщает РБК

Автор инициативы — депутат от «Единой России» Владислав Резник, включенный в санкционный список Евросоюза.

В документе речь идет о персональных данных (в том числе сведениях о трудоустройстве, составе семьи, наличии несовершеннолетних детей, о принадлежащих им недвижимом имуществе, транспортных средствах) сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления, Центробанка, госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и других государственных организаций.

Резник предлагает ограничить раскрытие этой информации «путем размещения на официальных сайтах указанных органов и организаций и предоставления соответствующей информации в СМИ для опубликования», если в отношении этих структур или их сотрудников введены санкции со стороны иностранных государств и международных организаций.

По мнению парламентария, предложение не будет препятствовать антикоррупционной политике, поскольку сотрудники должны будут предоставлять эти сведения работодателю, такая обязанность «сохраняется в полном объеме». «Контроль за достоверностью и полнотой предоставляемых данных будет по-прежнему осуществляться в полном объеме государственными органами и организациями, а также правоохранительными органами в соответствии с действующими правилами», — говорится в пояснительной записке.

Инициатива призвана «предотвратить возможность использования сведений <...> недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей», сообщается в документе. Она направлена на защиту прав и интересов граждан «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 06.03.2022, 21:15
    Гость: Lelik

    Наоборот, раскрыть более детально, а особенно тех кто не попал
    под санкции. Вы дупетаты не шифруйтесь, определитесь с кем вы.

  5. 06.03.2022, 20:27
    Гость: Хе хе...

    Откуда ж узнаете то? За прослушивание вражеских голосов и подрыв Стабильности скоро будут лет так на 25 определять.

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© KM.RU, Артем Чернов
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