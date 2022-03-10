Россия отказалась от участия в Совете Европы
МИД РФ назвал разрушение Совета Европы необратимым и объявил о прекращении участия России в организации. Такой вывод следует из заявления, размещенного на сайте министерства.
«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Ход событий становится необратимым», — говорится в релизе МИД.
Ведомство обозначило позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь заявил, что выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян.
В конце февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают РФ и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и отметили, что каналы для связи с Москвой у него останутся.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Побыли европейцами и будя,можно вводить смертную казнь для серийных убийц,педофилов,коррупционеров и воров.
такие как ты - гитлеру аплодировали, когда он судетскую область захватил...
и дальше такие как ты ему аплодировали, пока начиная года с 44 не пришлось платить за "немецкий мир".
нападете на него с дробовиком? Упреждающе? Типа принуждения к миру?
почему РФ там до сих пор, несмотря на все европейские закидоны? Ответ дал патриот-пушков из сборища патриотов с миллионными зарплатами, т.е.из депутанов. Еще года 2 назад, отвечая на вопрос, почему РФ не выходит из ПАСЕ после их антироссийских демаршей, он сказал -"Если мы хотим быть в европе...". Конечно, речь как-бы шла о России как о стране, но...
Вот так вот. В перерывах между клеймением гадкого запада "патриоты" очень любят там отдыхать на своих виллочках и прогуливаться по магазинчикам...
И только сейчас, когда шопинг жирных жопинг из России Европой здорово ограничен - вот теперь может РФ откуда нибудь и выйдет.
Это не нашего ума дело: в РФ только кремль в этой иерархии абсолютный хозяин-барин, а наше дело телячье. Кремль всегда стремился показать себя равным государством ЕС. Там день любят, кто платит, даже позволили РФовским буржуям и чиновникам прикупить в Европе и США солидную недвижимость, яхты, самолеты, вклады.
Мы хотели быть как все, но Россия не Европа и даже не Азия. Надо было сразу перейти на Китайские рельсы, и больше не метаться, но там своеобразный социализм, воровать трудно и опасно...Европа для чиновников более привлекательной была всегда. Также думала и Прибалтика и Украина. Только Белоруссия устояла от соблазнов, но сейчас, похоже, додавили: единственным преданным другом оказалась. Пусть побольше картошки садит.