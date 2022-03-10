Россия отказалась от участия в Совете Европы

11:04 10.03.2022

МИД РФ назвал разрушение Совета Европы необратимым и объявил о прекращении участия России в организации. Такой вывод следует из заявления, размещенного на сайте министерства.

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Ход событий становится необратимым», — говорится в релизе МИД.

Ведомство обозначило позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь заявил, что выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян.

В конце февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают РФ и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и отметили, что каналы для связи с Москвой у него останутся.