Закрывшиеся McDonald's предложили заменить российскими сетями
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг предложил заменить закрывшиеся в столице точки сети McDonald's российскими сетями.
«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», - отметил он.
Также он пообещал, что чиновники попросят устроить в новые заведения сотрудников, которые ранее работали в закрывающихся McDonald's, сообщает «Интерфакс».
По его словам, аналогичным образом мэрия будет поступать и с другими предприятиями, которые захотят закрыться. По этому направлению горадминистрация работает вместе с федеральным правительством, отметил Собянин.
Он также рассказал, что для замещения ниши, «которую иностранные коллеги освобождают», власти столицы решили выделить 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
Напомним, компания McDonald's 8 марта объявила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на российском рынке из-за Украины. При этом в компании пообещали продолжить платить зарплату сотрудникам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не было счастья, да несчастье помогло, Макдональдс это просто миф. И кормили ерундой. Недаром в Италии, когда я решил зайти в Макдональдс взять воды, мои партнёры( а они приглашали и отвечали за нас) бежали с красными лицами, выбить у меня из рук отраву, с перекошенными от страха лицами. Потом они мне объяснили, что Макдональдс в Италии это для социального дна, попрошаек, безработных, негров и прочих.
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Норкин рассказал анекдот:
Заходит человек в Макдональдс с кошкой.
Сотрудник: - у нас со своей едой нельзя.
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Думаю что бы не сделали- хуже не будет.
А может и пельменные с блинными появятся, если коммерсы вспомнят, где они живут. Где реально поешь, а не пластмассы нажуешься, вроде нагетсов.
Да да, хорошая идея.
Сеть будет называться "Только по продталонам".