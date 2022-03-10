Закрывшиеся McDonald's предложили заменить российскими сетями

15:27 10.03.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг предложил заменить закрывшиеся в столице точки сети McDonald's российскими сетями.

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», - отметил он.

Также он пообещал, что чиновники попросят устроить в новые заведения сотрудников, которые ранее работали в закрывающихся McDonald's, сообщает «Интерфакс».

По его словам, аналогичным образом мэрия будет поступать и с другими предприятиями, которые захотят закрыться. По этому направлению горадминистрация работает вместе с федеральным правительством, отметил Собянин.

Он также рассказал, что для замещения ниши, «которую иностранные коллеги освобождают», власти столицы решили выделить 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

Напомним, компания McDonald's 8 марта объявила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на российском рынке из-за Украины. При этом в компании пообещали продолжить платить зарплату сотрудникам.