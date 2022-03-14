Кремль допустил переход городов Украины «под полный контроль» Минобороны

16:58 14.03.2022

Минобороны не исключает взятия украинских городов «под полный контроль», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, спецоперацию российские Вооруженные силы планировали и начинали с учетом приказа президента России Владимира Путина «воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику в [жилых] кварталах».

«Боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц, и операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», — приводит слова Пескова РБК.

По словам пресс-секретаря президента, высшие должностные лица США и ЕС, «судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан». «Мы считаем, что такая позиция является провокационной», — сказал Песков.

Российские Вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, а «все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», заверил пресс-секретарь президента России.