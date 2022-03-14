Кремль допустил переход городов Украины «под полный контроль» Минобороны

Песков

Минобороны не исключает взятия украинских городов «под полный контроль», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, спецоперацию российские Вооруженные силы планировали и начинали с учетом приказа президента России Владимира Путина «воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику в [жилых] кварталах».

«Боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц, и операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», — приводит слова Пескова РБК.

По словам пресс-секретаря президента, высшие должностные лица США и ЕС, «судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан». «Мы считаем, что такая позиция является провокационной», — сказал Песков.

Российские Вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, а «все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», заверил пресс-секретарь президента России.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.03.2022, 20:18
    Гость: Чтоб

    Установить полный контроль над городами Украины надо сначала их освободить от бандеровцев. А для этого, уже всем стало очевидно, теми силами и средствами что сейчас задействованы выполнить такую задачу невозможно. Где взять дополнительные войска? Есть ли они в наличии? Нужно ли призывников использовать? Вопросы и вопросы. А время тик-так, тик-так, и работает против России. Тянуть резину очень долго не получится. Надо принимать решение об использовании призывников и в массовом количестве, где то около миллиона или даже полутора миллионов. Тогда всё решится быстро и победно. Но нужно принимать решение.

  4. 14.03.2022, 20:06
    Гость: Российский

    Ну, там попросите вашего коллективного "Ахмето-Коломойско-Зеленского", чтобы ваши войска не прятались за спинами гражданских людей в Мариуполе, Чернигове, Харькове, не ставили там военную технику, не геноцидили местное население.
    А то "чуть шо": "нас то за шо?" - Да за Донбасс, за тех дурачков, которых ваши расстреляли на Майдане, а потом быстро поспиливали деревья, чтобы убрать доказательства преступления, за то что куча украинцев была вынуждена под страхом смерти эмигровать в Россию, за опущенную вами мою любимую Одессу.

  5. 14.03.2022, 19:57
    Гость: На словах "освобождение",

    А де-факто отчуждение!?
    Место вновь имеет ложь:
    Совершается грабёж!

Все комментарии (32)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Руслан Хасбулатов: Всё может быть хуже, чем в 90-ые
Китай отказал России в поставках авиазапчастей
Потанин: конфискация активов зарубежных компаний отбросит Россию в 1917 год
Две недели боев: вопросы и ответы
Владислав Шурыгин. Две недели боев: вопросы и ответы
Избранное
«Свобода слова одного всегда ограничена правом защищать свою честь и достоинство другого»
Мифы о глутамате натрия
«Если отбросить нарциссизм и посмотреть на МИД с точки зрения практической пользы для государства, вывод будет, дипломатически говоря, неоднозначным»
В Польше запахло военным переворотом
Кто-то косит деньги, но - не я!
Великое переселение в Сибирь. Часть первая
Топ-6 способов укрепления ногтей
«Разложение системы управления страной неизбежно скажется крайне негативно в любой войне»
«Северный Флот», 23 октября, «ГлавКлуб»
День рождения Александра Киселя, 5 мая, Live Stars
«Оказалось, что от проевропейской Санду избиратели в Молдавии ждут большего, чем от пророссийских Воронина или Додона»