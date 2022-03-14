Кремль допустил переход городов Украины «под полный контроль» Минобороны
Минобороны не исключает взятия украинских городов «под полный контроль», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, спецоперацию российские Вооруженные силы планировали и начинали с учетом приказа президента России Владимира Путина «воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику в [жилых] кварталах».
«Боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц, и операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», — приводит слова Пескова РБК.
По словам пресс-секретаря президента, высшие должностные лица США и ЕС, «судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан». «Мы считаем, что такая позиция является провокационной», — сказал Песков.
Российские Вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, а «все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», заверил пресс-секретарь президента России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Установить полный контроль над городами Украины надо сначала их освободить от бандеровцев. А для этого, уже всем стало очевидно, теми силами и средствами что сейчас задействованы выполнить такую задачу невозможно. Где взять дополнительные войска? Есть ли они в наличии? Нужно ли призывников использовать? Вопросы и вопросы. А время тик-так, тик-так, и работает против России. Тянуть резину очень долго не получится. Надо принимать решение об использовании призывников и в массовом количестве, где то около миллиона или даже полутора миллионов. Тогда всё решится быстро и победно. Но нужно принимать решение.
Ближе к дому чем начинали
Только иной раз жрать нечего.А трава не круглый год растет.
Ну, там попросите вашего коллективного "Ахмето-Коломойско-Зеленского", чтобы ваши войска не прятались за спинами гражданских людей в Мариуполе, Чернигове, Харькове, не ставили там военную технику, не геноцидили местное население.
А то "чуть шо": "нас то за шо?" - Да за Донбасс, за тех дурачков, которых ваши расстреляли на Майдане, а потом быстро поспиливали деревья, чтобы убрать доказательства преступления, за то что куча украинцев была вынуждена под страхом смерти эмигровать в Россию, за опущенную вами мою любимую Одессу.
А де-факто отчуждение!?
Место вновь имеет ложь:
Совершается грабёж!