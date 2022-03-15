Русофобия — это для нас здоровая атмосфера

Русофобия не страшна русскому человеку, он впитал ее с молоком матери и отвечает миру взаимностью. Но если мы требуем вернуть уважение, то, может быть, сначала следует вернуть утерянные по собственному упущению достижения?

Сергей Шнуров написал новую песню «Входа нет» о том, что русские в Европе воспринимаются как люди второго сорта и приравниваются к евреям в Германии в 1940 году. Шнур, как принято говорить, — лидер мнений, причем, один из самых ярких. Шнур — это бренд, к его голосу прислушиваются в полярных стратах российского общества. Но прав ли артист? А если диагноз о русофобии указан верно, то плохо это или хорошо для русского человека?

Еще до того, как Шнур вышел на публику со своим сочинением, канцлер Германии Олаф Шольц тоже высказался на эту тему. Будучи в Москве, он сообщил, что говорить о геноциде русских в Донбассе «просто смешно». Бросил прямо в лицо Путину. Лучше бы герр Шольц этого не говорил. Вне зависимости от того, прав новоиспеченный канцлер или нет, фраза говорит о его малом политическом опыте и абсолютном незнании президента России. Не исключено, вместе со столь же неосторожным заявлением президента Зеленского о намерении Украины обзавестись собственной атомной бомбой, это стало последней каплей, толкнувшей Путина начать «специальную военную операцию».

Уверен, ставить рядом термины «геноцид» и «смешно» недопустимо. Однако строго доказать факт геноцида почти невозможно. Геноцид — это не только юридический термин для заседаний в Гааге. Геноцид — это субъективное восприятие народа или группы людей, которые чувствуют угрозу жизни, поражение в правах и дискриминацию. Вроде оскорбления чувств или вызова на дуэль — не каждый поймет причину, от которой у другого темнеет в глазах.

Самые известные факты геноцида — армяне в Турции, Руанда, Сребреница. И, конечно, Холокост. Несмотря на то, что отрицание геноцида армян, например, во Франции, является уголовным преступлением, единой точки зрения не достигнуто. Только что ушедший из жизни замечательный писатель и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков, соавтор сценариев «Белого солнца пустыни» и оскароносного фильма «Утомленные солнцем», в 2012 году в знак протеста отказался от французского Ордена искусств и литературы — как раз после того, как сенат Пятой республики принял закон о криминализации отрицания геноцида армян.

Оспаривается даже Холокост. Несколько лет назад в Иране я побывал на конференции, где выступал исследователь из Австралии. Он выстроил макеты известных немецких концлагерей с движущимися паровозами, с бараками, вышками охранников, рвами для захоронения, аккуратными газовыми камерами. Приводились скрупулезные расчеты пропускной способности всей системы. 6 миллионов жертв у него никак не получалось, выходило поменьше. Правда, помню, этот исследователь сказал мне, что Холокост — его хобби, а зарабатывает он на жизнь разведением страусов.

Если не удается окончательно решить вопрос о тутси и хуту, то с русскими и украинцами мы тем более не скоро разберемся. Подойдем к проблеме с другой стороны. Почему априори решено, что ненависть к русским — это плохо для русских? Распространенный вопрос, когда идет обсуждение политики России — «Почему вас никто не любит?» Вопрос чрезвычайно глупый. Хотя бы по той причине, что оправданием массовых гонений, перешедших в Холокост в Германии, был ровно тот же аргумент — евреев никто не любит, сами заслужили.

Если подняться над обывательским уровнем, то мировая история учит, что ни одна империя не пользовалась любовью у окрестных народов. Самой империи любовь была не нужна. Древний Рим, Османская и Британская империи, а сегодня США не вызывали умиления, только покорность или ненависть. После многих пертурбаций и мировых войн на планете остались две империи — США и Россия, хотя их экономики и уровень технологий, что называется, на разных этажах.

Падение Британской империи после Второй мировой войны было предопределено политикой США и СССР, которые, каждый из своего расчета, работали в унисон на погибель старой колониальной системы. А теперь у Америки на прицеле очередной конкурент, который после краха СССР вдруг ожил и поднялся с помоста.

Для империи атмосфера ненависти — нормальное состояние. Это придает ей жизненные силы, энергию движения, витальность. В атмосфере ненависти и страха Россия, как бы она ни называлась, совершила самые значительные свои прорывы — к морям и океанам, в космос, на Крайний Север, к низвержению завоевателей, которые всякий раз собирали армию вторжения чуть не из всех европейских народов.

Во все времена в России находились те, кто стремился к добрым отношениям с соседями. Это просвещенные, добрые, совестливые люди. Но такие, как академик Сахаров, всегда в меньшинстве. Русскому человеку необходимо творить историю в масштабах планеты, а не обустраивать свой дом, для чего необходимо мирное соседство.

Большинство населения России вовсе не страдает от нелюбви. Оно поддерживает взятый курс, что подтверждает социология. Плохо это или хорошо, обсуждать бессмысленно. Суть русского человека в том, что сильное государство для него важнее спокойствия, которое в советское время презрительно нарекли «обывательщиной».

Для русского человека плохой Император Всероссийский лучше хорошего князя Московии. После развала империи СССР на Западе об этом забыли, что привело к трагическим последствиям для самого Запада, России, Украины. Русский человек живет по принципу — «Скажи мне кто твой враг — и я скажу, чего ты достиг». Сегодня враг России — это Америка. Наконец-то опять Америка. И в этом можно обнаружить признак величия.

В обществе все более распространенным становится убеждение, что хорошее отношение к русским в 1990-х — историческая аномалия. Власть поддерживает эти настроения, но и Запад подбрасывает дрова в костер. Все чаще приходится слышать: сколько бы ни обнимались президенты, уважения и честности в политике нет в помине. Основания для разочарования, безусловно, имеются.

Как выразился поэт Михаил Муравьев в стихотворении «Размышление», «не вне, а в нас самих и бед, и счастья семя». Да, в какой-то момент мы добровольно распластались в пыли, отказались от достижений, жили чужим умом и сладострастно облизывали ножки Буша. Согласитесь, это не вызывает уважения. Не говоря уже о былом страхе. И мы страдали от утраты величия. Не случайно в тот период бешеную популярность получили юморески Михаила Задорнова о «тупых» американцах. Зрители заходились от хохота. Защитная реакция. Ярмарочный балаган с высмеиванием недалеких купцов, попов и подьячих.

Итак, русофобия не страшна русскому человеку, он впитал ее с молоком матери и отвечает миру взаимностью. Но если мы требуем вернуть уважение, то, может быть, сначала следует вернуть утерянные по собственному упущению достижения? Хотя все это замкнутый круг, и выхода пока не видно.

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